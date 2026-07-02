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FEMA anuncia el desembolso de $91 millones para asistencia por los desastres causados por el huracán María y los terremotos de 2020

La mayor parte de los fondos se asignan a la Autoridad de Energía Eléctrica

2 de julio de 2026 - 4:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FEMA anunció el desembolso de $39.7 millones para la AEE destinarlos al despeje de vegetación en la zona de Ponce. (Carlos Rivera Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció este jueves que ha aprobado el desembolso de $91 millones en fondos para mitigar los desastres causados en Puerto Rico por el huracán María en 2017 y los terremotos de 2020.

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Al detallar parte de las asignaciones bajo el programa de asistencia pública, la mayor parte de los fondos, $39.7 millones, se destinan a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con el propósito de despejar vegetación de baja densidad en la red de distribución eléctrica en el área de Ponce.

También se aprobó el desembolso de $5.1 millones para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) - por daños causados por el huracán María-, para rehabilitar la planta de tratamiento de agua Barrancas y la toma de aguas no tratadas.

El Municipio de Toa Baja presentó su plan de reconstrucción, que contempla inversiones que superan los $202 millones. Esto bajo el lema “Toa Baja cumple, Toa Baja paga” como una estrategia “pionera” dirigida a atraer empresas del sector de la construcción, diseño, ingeniería y gerencia de proyectos para ejecutar las obras. El Municipio también contrató a la consultora Pacifico Group, Inc. para implementar herramientas tecnológicas con inteligencia artificial que permitan dar un seguimiento sistemático de los proyectos y verificar que “cada obra cumple con los estándares requeridos”.
1 / 13 | Toa Baja lanza plan de reconstrucción de $202 millones y estrategias para atraer contratistas. El Municipio de Toa Baja presentó su plan de reconstrucción, que contempla inversiones que superan los $202 millones. - Itzel Rivera

Al Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico, además, se le darían $5 millones para reparar cuatro edificios de dos pisos de la Escuela Bethzaida Velázquez Andújar, dañados por los terremotos de 2020.

La Universidad de Puerto Rico (UPR), por su parte, recibirá $3.6 millones para reparar dos edificios que sufrieron daños a causa del huracán María.

Por otro lado, FEMA informó que otorgará $4 millones a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional para reparar tres edificios de la Iglesia Boca Guayanilla que fueron averiados por los terremotos de 2020.

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Puerto RicoFEMAHuracán MaríaTerremotos en Puerto Rico
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