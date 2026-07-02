FEMA anuncia el desembolso de $91 millones para asistencia por los desastres causados por el huracán María y los terremotos de 2020

Washington D.C. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció este jueves que ha aprobado el desembolso de $91 millones en fondos para mitigar los desastres causados en Puerto Rico por el huracán María en 2017 y los terremotos de 2020.

Al detallar parte de las asignaciones bajo el programa de asistencia pública, la mayor parte de los fondos, $39.7 millones, se destinan a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con el propósito de despejar vegetación de baja densidad en la red de distribución eléctrica en el área de Ponce.

También se aprobó el desembolso de $5.1 millones para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) - por daños causados por el huracán María-, para rehabilitar la planta de tratamiento de agua Barrancas y la toma de aguas no tratadas.

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Al Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico, además, se le darían $5 millones para reparar cuatro edificios de dos pisos de la Escuela Bethzaida Velázquez Andújar, dañados por los terremotos de 2020.

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La Universidad de Puerto Rico (UPR), por su parte, recibirá $3.6 millones para reparar dos edificios que sufrieron daños a causa del huracán María.