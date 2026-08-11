Líderes demócratas del Congreso piden a la GAO investigar las causas de la crisis de agua potable en Puerto Rico

Washington D. C. - Tres líderes demócratas del Congreso, junto al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, solicitaron este martes a la Oficina de Contraloría General (GAO) que investigue la crisis en el suministro de agua en el archipiélago puertorriqueño, agravada por una fuerte sequía.

El senador Martin Heinrich (Nuevo México), los congresistas Jared Huffman (California) y Bennie Thompson (Misisipi), y el comisionado Hernández enviaron una carta al contralor general interino, Orice Williams Brown, en la que, además, solicitaron una sesión informativa sobre las causas de la escasez de agua, el racionamiento de agua potable y la asistencia que ofrece el gobierno federal.

Heinrich es el demócrata de más rango en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, y Huffman, por su parte, es el principal líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al cual pertenece el comisionado Hernández. Son los dos comités con jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico y los demás territorios.

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Thompson, mientas, es el líder demócrata en el Comité de Seguridad Interna de la Cámara baja, con jurisdicción sobre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y al cual también pertenece el comisionado Hernández, quien hace caucus con los demócratas.

“¿Qué se sabe sobre las razones por las que el sistema de distribución se encuentra en un estado avanzado de deterioro, a pesar de la financiación federal y la solvencia de la AAA? ¿Cuál es la contribución relativa de la sequía? ¿Qué están haciendo las agencias federales para ayudar a abordar la escasez de agua potable en Puerto Rico, tanto a corto como a largo plazo?”, preguntaron los legisladores federales.

En la carta al contralor Brown, también solicitaron conocer “qué desafíos, incluyendo la infraestructura, las decisiones operativas y de gestión dentro de la AAA, están contribuyendo a las interrupciones del servicio de agua en Puerto Rico”.

“¿Cuál es el estado y la resiliencia de la infraestructura de agua potable de Puerto Rico, incluyendo sus embalses, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, sistemas de transmisión y redes de distribución? ¿Cuáles son los principales problemas que afectan la confiabilidad y el desempeño del sistema de aguas residuales de Puerto Rico, incluyendo sus líneas de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento y sistemas de descarga? “, cuestionaron.

La petición de los legisladores demócratas incluye que se les detalle la asistencia que han proporcionado agencias como FEMA, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Agricultura “para apoyar la recuperación del sistema de agua de Puerto Rico desde 2017” – tras la catástrofe causada por los ciclones Irma y María-, “y cómo ha contribuido esto a la construcción de una infraestructura resiliente a huracanes, sequías y otros desastres naturales”.

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Solicitaron, a su vez, conocer el estado de los proyectos de infraestructura de agua financiados por el gobierno federal, los fondos comprometidos, desembolsados y gastados; el total de proyectos terminados, en curso y planificados; un cronograma sobre la implementación de esas iniciativas; y cómo pueden ayudar a evitar la pérdida de agua.

La solicitud a la GAO incluye conocer el grado de coordinación entre agencias federales y estatales, factores que obstaculizan la recuperación, modernización y resiliencia del sistema de agua, y potenciales medidas legislativas para mejorar “la ejecución de proyectos, la rendición de cuentas y la confiabilidad a largo plazo”.

Los legisladores federales acentuaron que Puerto Rico experimenta “escasez de agua potable e interrupciones en el servicio que afectan a los hogares y la actividad económica”.

Advirtieron, además, que “las tuberías e infraestructuras defectuosas presentan fugas frecuentes de aproximadamente la mitad del agua tratada del territorio”.