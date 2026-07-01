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Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

prima:Jared Huffman, líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, sobre Promesa: “Estamos en un momento muy incómodo”

El congresista, quien puede presidir la comisión con jurisdicción sobre Puerto Rico, quiere garantías de la gobernadora antes de pensar en traspasar funciones de la Junta Fiscal al gobierno de la isla sin terminar con ajuste de la deuda de la AEE

1 de julio de 2026 - 11:10 PM

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Huffman votó a favor de Promesa, que se convirtió en ley hace una década, el 30 de junio de 2016. (Mariam Zuhaib/The Associated Press)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Jared Huffman, líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, quisiera que se encamine el cese de las funciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por la ley Promesa, una vez se termine de reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

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Puerto RicoLey PromesaJunta de Supervisión FiscalCongreso de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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