Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.
Jared Huffman, líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, sobre Promesa: “Estamos en un momento muy incómodo”
El congresista, quien puede presidir la comisión con jurisdicción sobre Puerto Rico, quiere garantías de la gobernadora antes de pensar en traspasar funciones de la Junta Fiscal al gobierno de la isla sin terminar con ajuste de la deuda de la AEE
1 de julio de 2026 - 11:10 PM