Washington D.C. - Jared Huffman, líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, quisiera que se encamine el cese de las funciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por la ley Promesa, una vez se termine de reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).