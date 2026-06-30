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Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

prima:Pablo José Hernández ante el décimo aniversario de Promesa: “Nos quitaron mucho de nuestro gobierno propio”

El comisionado residente en Washington y presidente del PPD - quien habló con El Nuevo Día y ofreció un mensaje en el hemiciclo, percibe el estatuto como “un retroceso” para el movimiento autonomista

30 de junio de 2026 - 10:40 AM

Updated At

Actualizado el 30 de junio de 2026 - 11:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pablo José Hernández quisiera que el cese de la Junta Fiscal vaya de la mano con la derogación de Promesa. (Suministrada)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

A 10 años de la ley Promesa, Pablo José Hernández, comisionado residente en Washington, afirmó que ese estatuto –que subrayó el poder del Congreso sobre Puerto Rico– “desanimó muchísimo” a los defensores del status territorial vigente.

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Tags
Puerto RicoPablo José Hernández RiveraLey PromesaCongreso1 de mayo
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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