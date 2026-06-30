Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.
Pablo José Hernández ante el décimo aniversario de Promesa: “Nos quitaron mucho de nuestro gobierno propio”
El comisionado residente en Washington y presidente del PPD - quien habló con El Nuevo Día y ofreció un mensaje en el hemiciclo, percibe el estatuto como “un retroceso” para el movimiento autonomista
30 de junio de 2026 - 10:40 AM
Actualizado el 30 de junio de 2026 - 11:19 AM