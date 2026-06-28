Pasadas las 11:00 p.m. del viernes, 10 de marzo de 2017, al entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, le quedaba menos de una hora para identificar cerca de $147 millones y cumplir con el plazo establecido para “cuadrar” los ingresos y gastos del primer plan fiscal que, el lunes siguiente, certificaría la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Nueva York.

“Mi equipo estaba teniendo mucho roce con los miembros de la Junta. Era parte de su rol. Estábamos bloqueados, pero estábamos bien cerca. $150 millones es mucho, pero relativo al plan fiscal no era tanto. Estaba en el cuarto de La Fortaleza donde me encerraba cuando mi papá (Pedro Rosselló González) era gobernador. Tenía una foto de cuando estaba en (la Universidad de) Duke con unos amigos míos, y Duke es conocido por las tabacaleras. De momento, me da con preguntar a dos (integrantes) de mi equipo: ‘¿Oye, y cuántos impuestos tenemos nosotros al cigarrillo? ¿Qué nivel es ese a nivel nacional? ¿Cuál es la medida impositiva más grande?’. Me dicen que Nueva York. ‘Lo que sea Nueva York, súbelo un poco para ser la mayor’. Llegamos, sometimos eso a última hora, y así se certificó el plan fiscal”, narró Rosselló Nevares.

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La imposición de la JSF, menos de un año antes, cambió fundamentalmente la manera en que el gobierno de Puerto Rico distribuía –en aquel entonces– cerca de $9,000 millones anuales de su Fondo General. El proceso, que anteriormente se limitaba a las negociaciones anuales entre el Ejecutivo y los cuerpos legislativos para acordar un plan de gastos, ahora giraría en torno a las disposiciones de un nuevo instrumento: el plan fiscal, documento sobre el que la JSF –como desde entonces han validado las cortes federales– ostenta un poder casi absoluto.

El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares durante la entrevista con El Nuevo Día en Dorado. (Pablo Martínez Rodríguez)

A la luz de los planes fiscales multianuales y otras políticas complementarias que rigen sobre el gobierno central, corporaciones públicas y municipios, la JSF no solo establece los niveles de gastos, sino que tiene la facultad de detener legislación, bloquear contratos, invalidar asignaciones estatutarias y pasar juicio sobre reprogramaciones internas de las agencias.

Son poderes que, por los últimos 10 años, han condicionado diariamente la operación y toma de decisiones del gobierno.

Primeros enfrentamientos

Alejandro García Padilla y Rosselló Nevares, los primeros dos mandatarios que gobernaron bajo la tutela del organismo impuesto en 2016, coincidieron en que los choques de sus administraciones con la JSF no respondieron a falta de “capacidad” de sus integrantes, que, conforme a la ley Promesa, son designados por el presidente de Estados Unidos, en la mayoría de los casos, a base de recomendaciones de los líderes de las mayorías y minorías congresionales.

“Yo creo que José Carrión (III, primer presidente de la JSF) y Carlos García (otro directivo del grupo inicial) son personas capaces y muy inteligentes, pero estaban de acuerdo con las políticas que nos llevaron allí (a la bancarrota). Siendo personas capaces e inteligentes, estuvieron de acuerdo, favorecieron, endosaron y pidieron que se quedaran las políticas que nos habían traído el problema”, sostuvo García Padilla, quien designó al empresario y abogado neoyorquino Richard Ravitch, fallecido en 2023, como su delegado ante la JSF, que tuvo en Nueva York su primera reunión el 30 de septiembre de 2016, tres meses antes del cambio de gobierno.

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Aunque se encontraba de salida tras decidir que no buscaría la reelección, a García Padilla, único gobernante del Partido Popular Democrático (PPD) bajo la JSF, le tocó presentar el primer borrador del plan fiscal. El exgobernador recordó que sus diferencias con el organismo se centraron en tres elementos: el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la posibilidad de despidos en el sector público y el trato a los pensionados gubernamentales.

El exgobernador Alejandro García Padilla. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Dije: ‘Bueno, si ese es el caso, y estando ya a unos meses de la elección, pues corresponde al próximo gobierno presentar el próximo borrador, porque esos tres puntos no los voy a cambiar’”, señaló García Padilla, quien considera que, a lo largo de la siguiente década, los gobiernos electos tuvieron éxito defendiendo las políticas por las que decidieron dar la batalla, como bloquear los recortes a los beneficios acumulados de pensiones y a la jornada laboral, en contraste con el desfinanciamiento que ha experimentado la UPR.

Tan solo en los primeros dos meses de su gestión, Rosselló Nevares firmó una serie de medidas legislativas que incluyeron enmiendas a los modelos de alianzas público-privadas, una nueva ley orgánica de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) que brindaba control centralizado sobre el gasto de agencias y corporaciones públicas, declaraciones de emergencia fiscal, una reforma laboral en el sector privado y otra para el gobierno central y ajustes contributivos para incentivar la retención de profesionales. Contrario a la práctica que se instituyó luego, y en momentos en que aún carecía de un plan fiscal, un director ejecutivo y el nivel de personal que luego reclutaría, la JSF no encaminó una evaluación del potencial impacto de las medidas.

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“Yo diría que coincidíamos 85% del tiempo. Pero había ciertas cosas que mi administración y yo entendíamos que estaban en nuestra potestad, y ellos, que estaba del lado de ellos. Yo tenía unas prioridades en la cuestión fiscal, y la número uno era atender a los pensionados. Ya se había tomado acción con las pensiones en la administración de García Padilla, y la Junta como que no estaba considerando eso”, dijo Rosselló Nevares, quien el 18 de enero de 2017 –menos de tres semanas después de jurar como primer ejecutivo– recibió una carta de Carrión III en la que se delineaban los recortes que la JSF esperaba incorporar al plan fiscal con el objetivo de cerrar un déficit estructural que se estimaba en $7,000 millones anuales, que incluía una reducción general de un 10% a las pensiones.

Rosselló Nevares respondió dos días después esa misiva, en una comunicación en la que consignó las medidas que recién había implementado, su negativa a despedir empleados públicos o recortar pensiones y la disposición a buscar ahorros en la UPR mediante la especialización de recintos, entre otros elementos.

Según la JSF institucionalizaba su presencia, Rosselló Nevares recordó que, en temas puntuales, como la reforma de salud que redundó en el Plan Vital bajo un modelo centralizado, encontró una aliada en Ana Matosantos, otra de las integrantes originales del organismo. “Cuando estábamos llegando al plan fiscal y les presento el Plan Vital, ellos me dijeron que no. Matosantos lo miró y dijo: ‘Vamos a sentarnos, y si los números dan, pues dan’. Me siento con ella siete horas en La Fortaleza sacando números, porque teníamos que demostrar que este modelo tenía un ahorro de $1 billón ($1,000 millones). Y ahí lo compraron”.

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Ana Matosantos durante una reunión de la Junta de Supervisión Fiscal el 23 de octubre de 2018. (Gerald López Cepero)

En otras instancias, como el acercamiento a la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el alineamiento no se produjo, lamentó Rosselló Nevares, al sostener que, a finales de junio de 2017, su gobierno tenía un acuerdo consensuado con el grueso de los bonistas, que habría recortado aproximadamente el 30% de las acreencias sin recurrir al tribunal. El 28 de junio, la JSF “decidió no aceptarlo”, por lo que días después, el 2 de julio, la corporación pública se acogió al Título III de la ley Promesa, uniéndose al gobierno central y otras corporaciones públicas.

“Puedo aceptar la crítica (de que repagaba demasiado). Pero, si llegábamos a un acuerdo bajo el Título VI (de Promesa), le enviábamos un mensaje al mundo de que Puerto Rico era capaz de renegociar su deuda sin tener la intervención de la corte. Aunque lo hicimos con el GDB (Banco Gubernamental de Fomento, por sus siglas en inglés), con la AEE hubiese sido más poderoso. Íbamos a tener la deuda renegociada, los mercados abiertos y sin casi 10 años de litigio. No haber hecho nada, hoy nos ha salido más costoso. El costo de oportunidad es bárbaro”, planteó Rosselló Nevares.

En la gestión cotidiana del gobierno, dijo Rosselló Nevares, la intervención de la JSF se intensificó tras la designación de Natalie Jaresko como su primera directora ejecutiva, puesto que asumió en el verano de 2017.

“La Junta toma otro giro. (Jaresko) era una mujer brillante y talentosísima, pero que, en mi opinión, quería meterse más en asuntos de política pública que en los fiscales. Ahí es que tuvimos muchos de estos roces y es que, en octubre de 2017, tratan de hacer el ‘takeover’ de la AEE”, dijo el exmandatario, en alusión a la decisión de la JSF –eventualmente bloqueada por el Tribunal Federal– de imponer a Noel Zamot como una especie de síndico a cargo de la corporación pública.

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Christian Sobrino Vega, quien fue jefe del BGF en el proceso de reestructuración de su deuda y cierre, director ejecutivo de Aafaf y representante de Rosselló Nevares ante la JSF, sostuvo que al gobierno le tomó por sorpresa el intento de designar a Zamot como oficial de transformación de la AEE, en uno de los momentos más álgidos de la emergencia post-María.

“Al día de hoy, no te sé decir lo que pasó ahí. Quizás ellos, dentro de cierto paternalismo, veían que, si ellos eran los que estaban al frente (de la AEE), iba a dar mayor credibilidad o algo por el estilo”, dijo Sobrino Vega.

Christian Sobrino Vega fue representante del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares ante la Junta de Supervisión Fiscal. (Pablo Martínez Rodríguez)

“La intervención era menos constante, pero más dramática que ahora. Por ejemplo, no es hasta después del huracán (María) que ellos comienzan a revisar contratos. No revisaban leyes”, afirmó el exfuncionario. “Era ‘big picture’, pero cuando aparecían era para decir: ‘No te voy a certificar el presupuesto’ y ‘Tienes que reducir la jornada (laboral)’. A la vez, tenías los consultores de ellos metidos en Aafaf todo el día. Yo me frustré con el equipo que me enviaron, y los boté (de la oficina)”.

“Era motivo de incomodidad”

Para Pedro Pierluisi, quien a la fecha ha sido el único gobernante que completa un cuatrienio a la sombra de la JSF, el organismo se distanció de los objetivos reales de la ley Promesa, estatuto cuya aprobación impulsó, en 2016, como comisionado residente en Washington.

“Era motivo de incomodidad el nivel de microadministración que quería tener la Junta. Una cosa es controlar o supervisar finanzas, y otra, tratar de controlar la operación diaria del gobierno. No sabes cuántas veces me quejé del proceso de aprobación de reprogramaciones (presupuestarias). Terminó siendo un ente tan burocrático, se tardaba tanto en aprobar esas reprogramaciones… Mi postura era, si la reprogramación es interna en una agencia y no afecta el presupuesto asignado de esa agencia, que no se metiera en eso. Desvirtuaron lo que Promesa buscó”, acentuó Pierluisi, gobernador de 2021 a 2024.

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En su conversación con El Nuevo Día, Pierluisi atribuyó a decisiones de la JSF el tranque en el esfuerzo para reducir las primas que pagan los patronos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la anulación de contratos para apalancar el desarrollo de la antigua base de Roosevelt Roads y la paralización del proyecto para culminar la construcción de la carretera PR-10, entre Arecibo y Ponce.

Pedro Pierluisi es el único gobernante que ha tenido todo un cuatrienio bajo la sombra de la Junta de Supervisión Fiscal. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Ya estaba el contrato prácticamente negociado, habíamos identificado los fondos (de otras partidas porque), obviamente, los (fondos) de Vivienda no daban para todo el costo. Se usó de excusa, pero ya esto fue más adelante, que supuestamente había que terminar la PR-5 con esos fondos, (pero) el costo de la PR-5 era ínfimo al lado de esto, y para eso ya estaban las partidas identificadas. Menciono esos casos de proyectos importantes que me pesa, me molesta que no se dieran, porque trascendían mi administración”, comentó el exgobernador.

Bajo el mandato de Pierluisi, concluyeron varios pleitos judiciales –algunos iniciados el cuatrienio anterior– que reafirmaron que los poderes de la JSF sobrepasaban el análisis de impacto directo sobre el erario, y que, a través de los planes fiscales, el ente podía controlar amplios elementos de política pública si se consideraba que alterarían indicadores macroeconómicos y, en consecuencia, los cuadres presupuestarios.

Pierluisi, en cambio, recalcó que, en marzo de 2022, la JSF “terminó validando” la estrategia de su administración de cancelar el acuerdo de reestructuración que, hasta entonces, se mantenía con los acreedores de la AEE, que recortaba la deuda en torno a un 32%. “La Junta quería poner la carreta al frente de los bueyes, propiciando un aumento tarifario antes que llegar a un acuerdo con los bonistas. Yo me oponía, porque decía: ‘Vamos a lograr primero el acuerdo más ventajoso para nuestro pueblo, para la AEE, y luego buscamos la manera de cumplirlo’”, dijo.

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Cuatro años después, la AEE es la única instrumentalidad pública que no ha completado la reestructuración de sus acreencias, en momentos en que la JSF persigue un recorte del principal que ahora asciende al 80%.

“Ellos entendieron que era la posición correcta. Tengo que decir que, en eso, hubo unidad de propósito. La Junta se convenció ella misma de que ese plan de reestructuración no era viable, no era aceptable. Una voz importante en ese tema era el (entonces) presidente de la Junta, David Skeel, quien siempre tuvo un protagonismo importante en el tema energético”, dijo el ex primer ejecutivo. “Reconozco que ha habido un costo, hasta un costo social, por no tener ese asunto finiquitado”.

En ese aspecto, Pierluisi trazó un contraste con el manejo de las obligaciones del gobierno central, cuyo servicio anual a la deuda se redujo entre un 75% y 80% a raíz del proceso de Título III que concluyó en 2021, lo que el exgobernador describió como “un gran logro”, a su juicio, que tuvieron “en conjunto”, la Junta y su administración.

Pese al grado de intervención que, a ese punto, ya exhibía la JSF, Pierluisi puntualizó que su acercamiento al contrato de LUMA Energy –suscrito en 2020– para la operación del sistema eléctrico, y que marcó su administración ante las críticas generalizadas al desempeño del consorcio, fue una decisión propia y no del organismo que controla las finanzas públicas.

“Si no respetas las leyes aprobadas, los contratos firmados, como el de LUMA, caes otra vez en la informalidad y los mismos males que nos llevaron a Promesa. (…) Yo estaba convencido de que, aunque había gran molestia, incluyendo mía, con el desempeño del operador privado, sacarlo de un día para otro iba a ser nefasto y causaría mayor inestabilidad. Ese fue mi juicio, y la Junta realmente no intervino, (aunque) pudo haber intervenido”, comentó.

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“Hubo mucha comunicación”

El pleito judicial con la administración de Rosselló Nevares por el control de la AEE a semanas del huracán María, a juicio de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, sirvió como una “lección aprendida” que marcó la interacción con la JSF en 2020, cuando se suscitaron, de forma sucesiva, las emergencias causadas por los terremotos del suroeste y la pandemia del COVID-19.

Contrario a las experiencias de los demás exgobernadores, la relación con la JSF que describió Vázquez Garced –quien venía de ser secretaria de Justicia bajo Rosselló Nevares– estuvo caracterizada por la comunicación y disposición para acelerar el flujo de fondos estatales y federales en el contexto de las emergencias que condicionaron sus 17 meses en La Fortaleza.

“Yo entro en una situación de crisis”, acentuó, en referencia a la salida de Rosselló Nevares, en agosto de 2019, tras protestas masivas, y la juramentación de Pierluisi como su sucesor sin haber recibido antes la confirmación senatorial como secretario de Estado, acción que fue anulada por el Tribunal Supremo.

Incluso, antes de los terremotos y el COVID-19, recordó Vázquez Garced, el servicio de transporte marítimo entre la isla grande y Vieques y Culebra estaba en riesgo de paralizarse a raíz de una deficiencia de $23 millones, cuantía que la JSF autorizó reprogramando sobrantes presupuestarios de años previos.

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Hubo mucha comunicación y, sobre todo, yo designo como representante (ante la JSF) a una persona extraordinariamente inteligente y comunicador como Omar Marrero, un hombre brillante, caballero, inteligente y comunicador y que siempre manejó con mucha elegancia todos los procesos que hubo que hacer con la Junta”, dijo Vázquez Garced sobre el funcionario que Pierluisi, eventualmente, retendría como jefe de Aafaf.

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El 15 de marzo de 2020, Vázquez Garced ordenó el histórico “cierre” que paralizó la actividad económica y gran parte de los servicios públicos presenciales, a días de que se confirmaran los primeros contagios de COVID-19, registrados en una pareja de turistas a bordo de un crucero que atracó en San Juan. Días después, la exgobernadora anunciaría un paquete de asistencia de $787 millones, de los cuales el grueso provenía de reservas del Fondo General, complementado con aportaciones federales.

“Creo que (la experiencia de María) aleccionó a la Junta. Creo que también fue determinante el cierre de gobierno (al inicio de la crisis del COVID). Al ellos ver que era una medida drástica pero necesaria para proteger la vida del pueblo de Puerto Rico, entendieron la necesidad de hacer una disposición de recursos inmediata, aparte de que la gente no estaba trabajando en la empresa privada y no le iban a pagar. Ellos entendieron que había que responder rápido, al punto que reaccionaron antes que el gobierno de Estados Unidos”, matizó Vázquez Garced, quien también destacó el proceso uniforme que el componente fiscal del gobierno desarrolló junto a la JSF para tramitar los fondos federales asignados a Puerto Rico bajo las leyes Cares y ARPA.

“Era un procedimiento expedito, sin mucha burocracia. Había un cernimiento de la utilización de ese dinero”, señaló.

La otra promesa: las historias detrás de la ley que cambió el rumbo de Puerto Rico A una década de la aprobación de la ley Promesa, exgobernadores y expertos reconstruyen cómo se gestó la ley, revelan las decisiones y negociaciones que marcaron su aprobación, y reflexionan sobre el impacto que ha tenido en la política, la economía y el futuro de la isla.

¿Cuándo dar la pelea?

Para Vázquez Garced, sus luchas con la JSF se centraron en aquellas medidas que tenían un impacto directo sobre algunos sectores de la población, lo que incluyó –como sus predecesores– intentar asegurar los beneficios de los jubilados del sector público y la firma de la Ley 80 de 2020, que concedía una ventana de retiro a determinados trabajadores con una pensión equivalente al 50% de su salario.

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Se trató de una ley que la JSF bloqueó hasta que, bajo el gobierno de Pierluisi, acordó una implantación limitada.

“Lo que correspondía era dar la batalla para poder establecer los criterios y demostrar la necesidad”, dijo.

Rosselló Nevares y Pierluisi subrayaron que, además de la JSF, tuvieron enfrentamientos con los cuerpos legislativos que trastocaron la posibilidad de adelantar políticas.

Rosselló Nevares recordó, por ejemplo, los intentos de derogar los beneficios por despido enumerados en la Ley 80 de 1976, un área en la que estaba alineado con la JSF, pero que el Senado, presidido por Thomas Rivera Schatz, únicamente estuvo dispuesto a modificar prospectivamente.

“Quizás, lo que hubiese hecho es que la firmaba (el proyecto de ley con efecto prospectivo) y después peleaba con ellos. La Junta podía vetar proyectos si tenían impacto fiscal sin una fuente (de ingresos) recurrente. Eliminar la Ley 80 prospectivamente no hubiera tenido ese efecto. Si ellos hubiesen hecho eso, los llevábamos al tribunal y ganábamos, porque no violaba el plan fiscal”, consideró Rosselló Nevares.

En tanto, Pierluisi, quien gobernó con una Legislatura controlada por el PPD, subrayó que no encontró una vía para impulsar una reforma contributiva, tema que tampoco ha avanzado en el presente cuatrienio. No obstante, enfatizó que, a pesar de esas diferencias, prevaleció la estabilidad en su relación con la Junta y en el gobierno en general.

Para Pierluisi, la JSF nunca estuvo dispuesta a considerar la opción de incluir una línea de “gasto tributario” en el presupuesto, mecanismo que habría permitido sufragar la reducción de recaudos asociada a disminuciones en las tasas contributivas.