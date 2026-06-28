Cuando se debatió la ley Promesa, que dio un vuelco al funcionamiento del gobierno puertorriqueño y hundió a Puerto Rico en su situación colonial, las autoridades federales tenían muy claro que dar paso a una abarcadora reestructuración de la deuda pública iría de la mano con la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Al cumplirse el décimo aniversario de Promesa, protagonistas de aquel esfuerzo destacaron las luces y sombras del controvertido estatuto, que ha permitido reducir a cerca de la mitad la deuda del gobierno de Puerto Rico y sus principales corporaciones públicas, pero, pese a esfuerzos de algunos sectores de los gobiernos estadounidense y puertorriqueño en tratar de disminuir su impacto político, hizo evidente el abarcador poder del Congreso sobre su territorio no incorporado de mayor población.

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“Nunca existió un escenario en el que pudiera haber una autoridad de reestructuración amplia y poderosa sin una junta de supervisión, porque eso habría sido rotundamente rechazado por el Congreso republicano”, dijo, en entrevista con El Nuevo Día, Antonio Weiss, quien era entonces el número dos en funciones del Departamento del Tesoro y fue uno de los arquitectos de la ley.

Para el gobierno del presidente Barack Obama, tras la experiencia de los procesos de reconstrucción fiscal en ciudades estadounidenses como Washington D.C. y Nueva York, una junta de supervisión sería parte, irremediablemente, de la solución.

El liderato republicano de entonces en el Congreso reclama como suya la imposición de la JSF, el ente fiscal que controla las finanzas públicas del gobierno electo puertorriqueño y pieza clave de Promesa.

“Fue nuestro personal el que propuso esa idea”, dijo a este medio, en una entrevista por separado, el excongresista republicano Rob Bishop (Utah), entonces presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara y a quien el presidente cameral en aquel momento, Paul Ryan, encomendó la tarea de echar hacia delante la legislación.

La ley Promesa es la respuesta estadounidense a una monumental crisis fiscal y de deuda pública en Puerto Rico. La deuda –sin contar las pensiones públicas– alcanzaba los $74,000 millones.

Cuando firmó la ley, el 30 de junio de 2016, Obama envió un mensaje al pueblo puertorriqueño: “No son olvidados”.

“A pesar de que no es una ley perfecta, nos mueve en la dirección correcta”, dijo entonces Obama, al suscribir la medida en el despacho Oval de la Casa Blanca, rodeado de funcionarios, incluidos los directivos del Tesoro, y periodistas, en la víspera de que el gobierno de Puerto Rico incumpliera con unos $2,000 millones en pagos correspondientes a diversas emisiones de bonos, incluidas las obligaciones generales (GOs, en inglés) del gobierno central, consideradas las más fiables por su garantía constitucional.

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El 11 de junio de 2016, en un mensaje radial dedicado exclusivamente a Puerto Rico a raíz de la aprobación de la legislación en el pleno cameral, Obama sostuvo que había llegado el momento de que el territorio estadounidense trazara “un nuevo rumbo” y comenzara “de cero”.

Diez años después, el alcance de la ley y el desempeño de la JSF han hecho imposible a los puertorriqueños ignorar el estatuto que ha permitido reestructurar la deuda pública de Puerto Rico –la más grande del mercado municipal estadounidense–, a costa de una mayor intervención del gobierno federal sobre el archipiélago y una política de austeridad solo alterada temporalmente a causa de la catástrofe causada por el huracán María y la pandemia del COVID-19.

Con la designación de los miembros de la JSF –el 31 de agosto de 2016–, en el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico, todo cambió: el gobernador de turno depende del plan fiscal que prepara una junta de siete funcionarios designados por el presidente de Estados Unidos –seis de ellos recomendados por los líderes del Congreso– que ha controlado su presupuesto y dejado a la Legislatura como una rama simbólica en el tema fiscal.

1 / 7 | Miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. José Carrión III 1 / 7 Miembros de la Junta de Supervisión Fiscal José Carrión III Compartir

Para el constitucionalista Carlos Ramos González, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, “desde los últimos informes de la Casa Blanca”, los presentados por los grupos de trabajo sobre Puerto Rico de los presidentes George W. Bush (2005 y 2007) y Obama (2011), el Ejecutivo estadounidense anticipó “lo que iba a suceder a nivel legislativo y judicial”.

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Los diálogos en el Congreso

Las discusiones formales en el Congreso se dieron en medio de una carrera contrarreloj por la que desfilaban funcionarios, cabilderos y firmas de acreedores, todos, desde sus perspectivas, en busca de una herramienta que evitara el desparramamiento de la crisis.

El primer asomo de la compleja situación ocurrió en una vista pública de un subcomité de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el 30 de julio de 2014, donde se discutía la crisis de deuda en Argentina.

El entonces comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, estaba a punto de presentar un proyecto de ley –lo radicó por vez primera el 31 de julio de 2014– que buscaba reincorporar las corporaciones públicas de Puerto Rico en el Capítulo 9 de Código de Quiebras federal, que permite que distritos, ciudades y condados estadounidenses se declaren en bancarrota.

James Glassman, como experto del grupo de estudio conservador American Enterprise Institute (AEI), dedicó su ponencia a reclamar al Congreso “una junta administrativa federal” por encima del gobierno puertorriqueño, “similar a las que tuvieron a su cargo los asuntos de Washington D.C. entre 1995 y 2001”.

Ese mismo día, autoridades del gobierno de Puerto Rico informaban al grupo de trabajo sobre la isla que había creado Obama acerca del déficit fiscal registrado en 2013.

La ofensiva de los acreedores

En aquel momento, además, grupos de acreedores, por medio de la organización conservadora American Future Fund (AFF), publicaban anuncios en prominentes medios estadounidenses, como The Wall Street Journal y Politico, en los que comparaban la política pública económica del gobierno de Alejandro García Padilla con las de Venezuela y Argentina, aprovechando la terrible imagen de entonces de esos países en Washington D.C.

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“¿Quién quiere invertir allí bajo ese ambiente?”, cuestionó, en la audiencia, el republicano Jeff Duncan (Carolina del Sur).

El constitucionalista Ramos González recuerda que, dos años antes de la ley Promesa, recibió llamadas de abogados de acreedores para hacerle preguntas “sobre el poder del Congreso bajo la cláusula territorial para, en su día, crear una junta de control fiscal”. Cuando le pidieron una opinión por escrito, se negó a cooperar.

Los acreedores también combatieron los esfuerzos fallidos del gobierno de Puerto Rico para validar su propia ley de quiebra criolla (Ley 71 de 2014), que buscó crear una muralla de protección para el gobierno central y una herramienta legal para reducir su deuda.

Desde 1984, en un proceso legislativo misterioso, el Congreso había sacado a las corporaciones públicas puertorriqueñas del Capítulo 9 de la ley federal de quiebras, dejando a Puerto Rico sin un mecanismo para reestructurar la deuda de instrumentalidades como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el eje de la preocupación inicial de acreedores y autoridades de gobierno.

La deuda es “impagable”

El 1 de mayo de 2015, el gobernador García Padilla reconoció que la situación fiscal entraba en un punto irreversible. “La deuda es impagable”, declaró García Padilla el 28 de junio.

A partir de entonces, el gobierno de Estados Unidos tuvo que enfrentarse públicamente, sin ambages, al problema, en medio de propuestas legislativas a nivel federal.

Portada de El Nuevo Día 29 de junio de 2015. (El Nuevo Día)

En el lado republicano, para finales de 2015, la iniciativa que ganó terreno en el Senado estadounidense fue de Orrin Hatch (Utah), quien junto a sus colegas Charles Grassley (Iowa) y Lisa Murkowski (Alaska), presentó legislación para crear una junta fiscal bajo el nombre de Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial, otorgar $3,000 millones a Puerto Rico para combatir el problema de liquidez que enfrentaba y, por cinco años, reducir de 6.2% a 3.1% el pago por nómina al Seguro Social.

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La autoridad propuesta tendría el poder, como ahora tiene la JSF, de determinar el presupuesto final del gobierno central y sus corporaciones públicas. Además, nombraría en la práctica al “principal oficial financiero” del gobernador, una idea que se mantuvo pululando por largo tiempo. Pero la ley no ofrecía herramientas para reestructurar la deuda pública.

En la Cámara baja, el republicano Sean Duffy (Wisconsin) –actual secretario de Transportación y a quien por su relación de trabajo con el speaker Paul Ryan, de su mismo estado, se le otorgó la autoría de Promesa– propuso crear el Consejo de Estabilidad Financiera, para controlar los presupuestos y un plan fiscal de tres años del gobierno de Puerto Rico. Si el gobierno de Puerto Rico aceptaba, por ley, esa nueva entidad, tendría entonces acceso al Capítulo 9 del Código de Quiebras.

Posible “crisis humanitaria”

En medio de vistas públicas en el Senado y la Cámara baja sobre la crisis fiscal, el Tesoro lanzó su propuesta, que abrió la puerta hacia la ley Promesa.

Weiss, consejero sénior del secretario del Tesoro, Jacob Lew, y subsecretario en funciones para Finanzas Domésticas de ese departamento, declaró, el 22 de octubre de 2015, ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, que sin un alivio en la deuda pública, Puerto Rico iba camino a una “crisis humanitaria” ante el posible embargo de cuentas de servicios esenciales.

En una audiencia a casa llena, Weiss propuso crear un súper Capítulo 9 que permitiera a Puerto Rico reestructurar, no solo la deuda de las corporaciones públicas, sino también los GOs del gobierno central –con un freno en las demandas de cobro–, a cambio de una junta que controlara las decisiones financieras del gobierno electo puertorriqueño.

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Antonio Weiss durante una vista, en 2016, relacionada con la situación fiscal de Puerto Rico.

La reacción del liderato de la mayoría republicana de los comités con jurisdicción –Grassley, Hatch y Murkowski, que terminaron votando en contra de Promesa– fue ampliamente en contra. “El presidente Obama parece hacer un acto de fe de que la isla, súbitamente, va a implantar reformas significativas”, dijo Grassley.

En la mira del Tesoro por años

El plan del Tesoro incluyó proponer que el Congreso asistiera a Puerto Rico con pleno acceso a Medicaid y a los créditos federales contributivos por trabajo (EITC, en inglés) y por niños dependientes (CTC, en inglés), propuestas que tuvieron aún menos eco ente las mayorías republicanas del Senado y la Cámara de Representantes.

Al repasar aquellos esfuerzos, en entrevista con El Nuevo Día, Weiss reveló que, por años, el endeudamiento de Puerto Rico estuvo en la mira de la Oficina de Finanzas Estatales y Locales del Tesoro, mucho antes de publicaciones que, como los análisis de este medio en abril de 2012 o en la publicación financiera Barron’s en agosto de 2013, avisaban de la magnitud de la crisis.

“Era bien sabido que la calificación crediticia de Puerto Rico había sido rebajada, que su acceso al crédito se había visto afectado, y nos convencimos de que Puerto Rico sería incapaz de cumplir con sus próximos pagos de bonos y pasaría de ser un emisor en dificultades a un emisor en mora. Éramos plenamente conscientes de que Puerto Rico no contaba con ninguna protección en caso de impago”, indicó Weiss.

La dirección del Tesoro acudió al Congreso bajo la preocupación de que, ante un impago, los acreedores demandaran en tribunales de Puerto Rico y Nueva York, y colocaran en riesgo los servicios gubernamentales esenciales más básicos para la población puertorriqueña, sin que el gobierno puertorriqueño tuviera un mecanismo de ley que “obligara a todos los acreedores a una reestructuración consensuada”.

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“Los acreedores se opusieron ferozmente a Promesa desde el principio. Querían tener acceso al Fondo General. Querían poder demandar. Querían priorizar el pago de los bonos, sin importar las consecuencias para el pueblo de Puerto Rico. Por eso, lanzaron campañas publicitarias. Intentaron todas las formas imaginables de cabildeo para bloquear la legislación”, indicó Weiss.

El exfuncionario del Tesoro mantuvo que tuvieron que enfrentarse, además, a la oposición de Ricardo Rosselló Nevares, entonces precandidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a gobernador y oponente de Pierluisi, al que derrotó en primarias cuestionando el respaldo del entonces comisionado a Promesa.

“Rosselló afirmó que Puerto Rico podía pagar todas sus deudas”, recordó Weiss. “Salíamos de una oficina (del Capitolio) diciendo que el pueblo de Puerto Rico necesitaba este proyecto de ley, y Rosselló entraba diciendo que la deuda podía pagarse en su totalidad y que el proyecto de ley era innecesario”.

Como candidatos, el exgobernador Rosselló Nevares y Jenniffer González, quien ganó la comisaría residente en noviembre de 2016, incluyeron en su plan para Puerto Rico crear la Autoridad para la Administración de la Deuda, todavía confiando en negociar con los acreedores y respetar “las prioridades de pago establecidas por la Constitución de Puerto Rico”.

Pero, como gobernador, fue Rosselló Nevares quien tuvo que dar paso al procedimiento de quiebra bajo el Título III de Promesa. “Fuimos adaptándonos paso a paso con esta nueva realidad que nadie había experimentado”, dijo el exgobernador en una entrevista separada con El Nuevo Día.

El exgobernador Ricardo Rosselló durante una entrevista con El Nuevo Día. (Pablo Martínez Rodríguez)

Inicia la redacción en la Cámara

Pese a que la principal atención de la crisis había estado en el Senado, la legislación Promesa se redactó en la Cámara baja durante el primer semestre de 2016.

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Todo el liderato republicano, desde el speaker Ryan hasta Bishop, hicieron énfasis en que la legislación no representaba un rescate financiero, como alegaban los acreedores, y no le costaba “un solo centavo” al contribuyente estadounidense.

La administración Obama hizo también esfuerzos continuos para rechazar las denuncias de los acreedores de que Promesa era un rescate financiero.

En la Cámara de Representantes, el debate inicial sobre el proyecto del entonces comisionado Pierluisi para reincorporar las corporaciones públicas en el Capítulo 9 del Código de Quiebras se había detenido, en julio de 2015, en el Comité de lo Jurídico.

“Pensábamos que sería una solución miope. Sería una forma rápida de abordar el problema, pero miope y no necesariamente eficaz”, recordó Bishop.

Un “revólver en la sien”

Como proyecto de ley, Promesa salió a la luz pública el 18 de mayo de 2016 con el número HR 5278.

Para todos los efectos, la ley enmendó –sin hacerlo de forma directa– más de una docena de disposiciones de la Constitución de Puerto Rico, sin reconocer que cambiaban, además, el significado de la Ley de Relaciones Federales, dijo el constitucionalista Ramos González.

Para el exgobernador García Padilla y el entonces comisionado Pierluisi –quien en noviembre de 2020 fue electo gobernador–, la JSF fue el trago amargo de la oferta estadounidense.

García Padilla recuerda particularmente una llamada del entonces speaker Ryan, en la que el líder cameral le indicó que tenía los votos para aprobar el proyecto de ley Promesa, pero que era necesario su respaldo.

El republicano Paul Ryan.

“‘Tengo los votos, pero tengo que saber que usted está de acuerdo y que va a apoyar esto’. Ahí es que le digo que, si alguien le apunta con un revólver y pide su cartera, usted no tiene opción”, recordó García Padilla, sobre el grado de indefensión en que había quedado el gobierno de Puerto Rico frente al gobierno federal.

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Cuando Weiss declaró ante el Senado, Pierluisi mantuvo que “erosionar la democracia en Puerto Rico no es la alternativa”. También utilizó, como García Padilla, la metáfora de que el gobierno federal le ofrecía Promesa a Puerto Rico “con un revólver en la sien”.

“Lo que estaba en juego era el colapso del gobierno de Puerto Rico… Los bonistas hubieran demandado al gobierno, congelando las cuentas bancarias. Hubiese sido un caos total”, dijo Pierluisi, quien tras salir del Congreso y antes de aspirar a la gobernación, asesoró a la JSF a través del bufete O’Neill y Borges.

Alejandro García Padilla y Pedro Pierluisi en una reunión como gobernador y comisionado residente, respectivamente.

Para la administración de Obama, lograr a última hora el pleno respaldo de García Padilla y el comisionado Pierluisi evitó complicar más el trámite legislativo. También hubo esfuerzos para tratar de convencer a los congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez, José Serrano y Luis Gutiérrez, quienes tenían fuerza en el caucus de la minoría cameral de entonces.

Los congresistas boricuas

Obama convocó a los tres congresistas demócratas boricuas y a Pierluisi a una reunión, en el despacho Oval, en la víspera de la votación del 9 de junio del pleno cameral sobre la ley Promesa. El congresista Raúl Labrador –entonces representante del distrito 1 de Idaho y republicano conservador, y quien votó a favor– no fue invitado.

Gutiérrez narró que Obama quiso convencerle de que este era un asunto fiscal, que no debía vincularse con la situación colonial de Puerto Rico. “’Mira, Gutiérrez, no empieces a denunciar el imperialismo, el colonialismo’”, citó el excongresista las palabras de Obama en el despacho Oval.

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El entonces congresista por un distrito de Chicago que incluía el barrio boricua reafirmó en aquella reunión su oposición a Promesa. “Mi posición fue muy clara. Era el independentista en el salón”, dijo Gutiérrez, quien recuerda haber aprovechado el encuentro para presionar en favor de la liberación del prisionero político Oscar López Rivera, que se logró en enero de 2017.

En el hemiciclo, durante la votación del 9 de junio, Gutiérrez describió Promesa como una acción “totalmente antidemocrática en la mayor democracia del mundo”. “Estamos debatiendo cómo arrebatar el poder a un pueblo que prácticamente ya carece de él”, sostuvo.

Todos los boricuas con derecho al voto en el hemiciclo, excepto Gutiérrez, votaron a favor de la medida.

Bishop piensa que el Congreso hubiese aprobado la legislación aunque las principales autoridades de Puerto Rico, García Padilla y Pierluisi, la hubiesen combatido. “Creo que el Congreso habría actuado de alguna manera. Había que hacer algo, o simplemente toda la economía se derrumbaría”, señaló el excongresista republicano.

“Nosotros pedíamos reestructurarlo todo”, dijo, por su parte, García Padilla. “Pedro (Pierluisi) me decía: ‘No hables de eso, porque no va a pasar’. Ahí el trabajo del Tesoro fue extraordinario, como el de Nydia (Velázquez) y Nancy Pelosi (entonces líder de la minoría demócrata cameral). La oficina de Nancy era el centro de operaciones de nosotros en el Capitolio”.

“El voto que me quitó el sueño”

“El voto de Promesa ha sido el voto más doloroso, el único voto que me quitó el sueño”, dijo Velázquez a El Nuevo Día. “Concluí que no había alternativa que no fuera una legislación que permitiera a Puerto Rico tener una herramienta para tener una reestructuración de la deuda de forma ordenada. En aquel momento, le dije a las personas que me visitaron... ’Yo no puedo mirar a los ojos a un niño que esté en el Centro Médico, y que la salud de ese niño pueda ser definida por la falta de recursos’”.

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Aunque en el Senado cobró forma el debate sobre la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico, el proyecto de ley Promesa se tramitó allí por la vía rápida, sin siquiera considerarse formalmente en algún en comité con jurisdicción.

Promesa se llevó a votación en el pleno del Senado el 29 de junio de 2016, con la fuerte oposición de los senadores del caucus demócrata Bernie Sanders (independiente por Vermont), Robert Menéndez (Nueva Jersey) y María Cantwell (Washington).

Al oponerse a Promesa en el hemiciclo del Senado, Sanders dijo que “esta legislación despoja a los funcionarios democráticamente elegidos de Puerto Rico de sus poderes más importantes: el gobernador, la Legislatura y los gobiernos municipales”.

“No debemos permitir que eso suceda”, enfatizó.

Como el senador Sanders, sectores importantes en Puerto Rico y, en su momento, el propio exgobernador García Padilla, que creó una comisión a esos efectos, impulsaron auditar la deuda antes de reestructurarla.

García Padilla, sin embargo, considera que después fue evidente que llevar a cabo un proceso completo hubiese retrasado demasiado el proceso de reestructuración.

Promover el desarrollo económico fue un reclamo firme de los boricuas del Congreso.

Bajo presión, la legislación creó un Grupo de Trabajo bipartidista del Congreso sobre Desarrollo Económico que tuvo la encomienda de rendir un informe seis meses después de la entrada en vigor de Promesa.

El informe recomendó pleno acceso de Puerto Rico a los CTC, la inscripción automática en la parte B de Medicare sobre servicios médicos ambulatorios y atender el abismo fiscal en los fondos de Medicaid, un problema que una década después sigue presente.

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El pleno acceso a los CTC se logró en 2021, mientras sigue pendiente la inscripción directa en la parte B de Medicare. A su vez, el llamado precipicio fiscal en Medicaid, el programa federal que financia el Plan Vital, es un dolor de cabeza periódicamente para las autoridades puertorriqueñas.

“Ha sido un éxito”

Pese a los altibajos, Weiss, al repasar la década de Puerto Rico bajo Promesa, sostuvo que la reestructuración de la deuda “ha sido un éxito”.

“En las reestructuraciones completadas, la deuda se ha reducido a la mitad en total y los pagos de pensiones se han mantenido íntegramente, una disposición que exigimos en la ley final. No conozco ningún otro precedente en Estados Unidos donde la deuda se haya reducido en un 50% y los pagos de pensiones en 0%. Es un buen resultado. He hecho críticas sustanciales a los planes fiscales. Pero, en lo que respecta a la reducción de la deuda, o su condonación, Promesa ha sido un éxito”, opinó Weiss.

Bishop también piensa que el estatuto ha tenido un “efecto positivo”.

Gutiérrez, por su parte, sostiene que el ciudadano de a pie en Puerto Rico no ha visto los beneficios del proceso de reestructuración. Y diferentes sectores advierten que las pensiones no volvieron a ser reducidas debido a la fuerte movilización ciudadana.