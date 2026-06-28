Diez años de coexistencia obligada han transformado la relación entre la Asamblea Legislativa y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en un constante clima de tensiones, vetos y batallas legales. La intervención impuesta en 2016 para evitar el colapso financiero de Puerto Rico alcanza una década bajo una gran interrogante: ¿ha cumplido el organismo con su encomienda?

Desde esquinas ideológicas opuestas, los líderes que han capitaneado la Asamblea Legislativa durante este periodo coinciden en que la resistencia al ente fiscal ha evitado que la labor de los funcionarios electos sea minada por completo, logrando frenar el recorte de un 10% a las pensiones de los jubilados, detener el despido masivo de empleados públicos y lograr que la Junta acogiera enmiendas al proyecto para reestructurar la deuda.

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“Yo combatí la Junta de Supervisión Fiscal desde antes de su creación... La veo como la bota del imperialismo norteamericano y como el poder más burdo de ese imperio sobre Puerto Rico”, sentenció el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, quien también lideró dicho cuerpo legislativo entre el 2017 y 2021, justo cuando comenzaba a ejercer sus poderes el organismo. “Estuve en contra de eso porque era aceptar una realidad y, aparte de eso, iba a dejar sin poder a la Asamblea Legislativa”.

Uno de los primeros ataques contra la Junta, desde el frente legislativo, provino, precisamente, de Méndez, quien, en 2018, junto al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, demandó al ente fiscal por “usurpar las facultades de la Asamblea Legislativa” al implementar su presupuesto. Entonces, cuestionaron los recortes en la Legislatura y alegaron que dicha merma respondía al fallido intento de derogar la Ley 80 de Despido Injustificado de 1976, una iniciativa que avaló entonces el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. El recurso fue desestimado.

“De ahí, entonces, empezó un enfrentamiento por hacer valer lo que dice la ley (Promesa), que es que el rol de la Junta era atender el problema en el Poder Ejecutivo”, recordó Méndez.

Como parte del proceso de evaluación del nuevo presupuesto consolidado del gobierno para el año fiscal 2026-2027, el presidente de la Cámara de Representante, Carlos "Johnny" Méndez, sostuvo una reunión con el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica. (Suministrada)

Tras varios años de tranque por la negativa legislativa a implantar los recortes exigidos, la dinámica evolucionó hacia la negociación. Actualmente, la Junta permite al gobierno presentar su propia propuesta presupuestaria, aunque conserva la potestad de tener la última palabra respecto a su validez y aprobación final.

“La Junta nos dejó saber fríamente y rápidamente que el poder era de la JSF, que aquí ni el gobernador ni la Asamblea Legislativa tenían ningún poder sobre las finanzas del pueblo de Puerto Rico. Entonces, los funcionarios electos pasaron a ser meramente unos adornos, y eso yo no lo aceptaba... La Junta quería establecer la política pública, y por eso los primeros años fueron de encontronazos”, sostuvo Méndez, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

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En ese momento, la dirección ejecutiva de la JSF la ocupaba Natalie Jaresko, quien renunció al cargo en 2022 y fue sustituida por Robert Mujica.

Según Méndez, la estrategia legislativa de hacerle frente al ente fiscal nunca flaqueó mientras él y Rivera Schatz estuvieron al mando de las cámaras durante ese primer periodo. Señaló, en contraste, que hubo un giro hacia una postura de mayor apertura y negociación bajo su sucesor en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, del Partido Popular Democrático. Ese cambio, reconoció, respondió también a la salida de Jaresko, cuyo estilo, dijo, era de mayor “enfrentamiento”.

“El neto de lo que han sido las aportaciones de la junta de control fiscal no es halagador. Más allá de ponerle un detente a los embargos de los cuales pudiese haber sido objeto Puerto Rico frente a los acreedores... la junta de control fiscal no ha hecho grandes aportaciones”, manifestó, por su parte, Rivera Schatz.

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Desde su imposición a partir de la aprobación de la ley Promesa, dijo el líder del Senado, la JSF se ha inmiscuido en asuntos de micromanejo que no reflejan el propósito para el que se creó el estatuto federal. No han promovido legislación de desarrollo económico ni propuestas o recomendaciones concretas para que, al mismo tiempo, Puerto Rico pueda inspirar nuevamente confianza en el mercado, subrayó.

“Para mí, la Junta es un retrato al desnudo de la colonia”, puntualizó Rivera Schatz.

Un cheque en blanco

Para Hernández, quien llegó a la presidencia de la Cámara en 2021, el verdadero menoscabo de poder no provino inicialmente de la Junta, sino de decisiones del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y su sucesor, Pedro Pierluisi, al otorgar un “cheque en blanco” al organismo mediante la aprobación de legislaciones que, a su juicio, impedían que los legisladores cumplieran con su responsabilidad.

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Entre esos estatutos, Hernández destacó las enmiendas a la Ley Orgánica de Gerencia y Presupuesto, así como la aprobación -durante el cuatrienio de Rosselló Nevares- de la Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Ley para atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno y la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal.

“¿Qué pasa si en el proceso de reestructuración de la deuda la Legislatura no tiene que intervenir? No tienes poder ninguno, cero, no tienes nada que negociar“, planteó Hernández.

Ante este panorama y decidido a revertir dichas limitaciones, Hernández presentó el Proyecto de la Cámara 500, que eliminaba los poderes delegados al Ejecutivo para atender la emergencia fiscal. La medida fue vetada por el exgobernador Pierluisi, lo que desató una lucha de poderes que provocó que la Cámara colgara la designación de Larry Seilhamer como secretario de Estado.

Poco después, Pierluisi dio paso al Proyecto de la Cámara 959, que se convirtió en la Ley 42-2021, que, como había reclamado Hernández, devolvía a la Legislatura su rol primario en el proceso presupuestario y, sobre todo, impediría a la JSF continuar adelante con la aprobación del Plan de Ajuste (PDA) de la deuda sin el aval de esa rama de gobierno.

“Eso nos permitió retomar el poder, asignar recursos, establecer prioridades y evitar el recorte de las pensiones”, subrayó Hernández.

Su administración, dijo, cuadró cuatro presupuestos consecutivos balanceados con la JSF -que en el camino se descuadraron-, una estrategia que defendió, aunque reconoce que “no necesariamente fue lo políticamente correcto”. “No es sexy pactar ni acordar, sino golpear a la Junta, porque eso te trae votos y noticias”, sostuvo Hernández. Al momento, la JSF solo ha certificado como balanceado el presupuesto vigente, que culmina el 30 de junio.

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Freno a la acción legislativa

A lo largo de esta década, son varias las leyes que ha detenido la Junta. Recientemente, ordenó frenar la aplicación de la Ley 141 de 2024, que eleva los umbrales de costos que activan la obligación de los municipios de realizar subastas formales para obras públicas, y la Ley 215 de 2024, que permite a los ayuntamientos reclamar arbitrios de construcción a entidades que actúan como agentes de dependencias públicas exentas de ese gravamen.

Asimismo, detuvo la aplicación de la Ley 156-2024, que establece un salario base mensual de $2,600 para los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y de la Ley 41 de 2022, que devolvía a los trabajadores del sector privado algunos de los derechos perdidos bajo la Reforma Laboral de 2017. La Ley 41-2022 fue declarada nula por la jueza federal Laura Taylor Swain.

Hizo lo propio con la Ley 47-2020, que extendía la concesión de incentivos contributivos a una mayor cantidad de profesionales de la salud, y la Ley 176-2019, que revertía la tasa de acumulación de licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados públicos a la tasa existente previo a la Ley 26-2017. Ambas quedaron sin efecto.

La otra promesa: las historias detrás de la ley que cambió el rumbo de Puerto Rico A una década de la aprobación de la ley Promesa, exgobernadores y expertos reconstruyen cómo se gestó la ley, revelan las decisiones y negociaciones que marcaron su aprobación, y reflexionan sobre el impacto que ha tenido en la política, la economía y el futuro de la isla.

¿Listos para la salida de la Junta?

Aunque se han registrado algunos avances, tanto Méndez como Hernández reconocen que aún queda camino por recorrer para alcanzar una verdadera autosuficiencia financiera y recuperar la confianza crediticia.

“La Junta controla lo que son los gastos del gobierno de Puerto Rico, y créeme que lo veo razonable porque todavía la Legislatura no ha entendido que podemos tener el gusto de champagne, pero que nuestro bolsillo es de maví, que no tenemos los recursos necesarios, que quisiéramos darle todo a la gente, pero tenemos que comprender que podemos estirar el pie hasta donde llega la sábana", dijo Méndez.

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“Pensamos que el gobierno es una llave abierta, y la Junta nos ha enseñado... que tenemos que administrar el presupuesto del gobierno atendiendo lo que son los servicios esenciales. Para todo lo demás, tenemos que buscar dinero nuevo”, afirmó Méndez.

Admitió que esa cultura de prudencia fiscal “no se ha creado todavía” en el Capitolio, donde aún persisten mentes que buscan “repartir dinero cuando no lo hay” ni en las estructuras municipales que siguen “al garete”.

El gobierno central sí ha hecho ajustes, puntualizó. “Muchos jefes de agencia se me acercan pidiendo más presupuesto porque han tenido recortes en sus gastos, y es que todos tenemos que aprender a vivir con menos”, apuntó.

Para Hernández, en tanto, un paso trascendental en este etapa –y ante la larga estadía de la Junta– es que el gobierno comience a cambiar la narrativa ante el Congreso, y que presente pruebas sólidas de sana administración y buenas prácticas.

En esa línea, coincidió con Méndez en que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) es un instrumento crucial que funciona como un árbitro independiente que certifica que el gobierno no tiene sobrantes ni “dinero para botar por ningún lado”, frenando legislación populista.

Rafael "Tatito" Hernández, junto a Carlos "Johnny" Méndez, en el hemiciclo de la Cámara de Representantes el 9 de diciembre de 2024. (Xavier Araújo)

Hernández mencionó, como el saldo positivo de esta década, la disciplina fiscal impuesta. “Todavía falta bastante tiempo de ellos”, acotó.