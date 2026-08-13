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Demócratas del Congreso piden a la EPA atender la urgente crisis de agua en Puerto Rico

El reclamo a la agencia federal está encabezado por Darren Soto, e incluye a Pablo José Hernández y otros boricuas del Congreso

13 de agosto de 2026 - 3:06 PM

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During this election cycle, Darren Soto is running for a Senate seat for the Democratic Party.
Darren Soto lideró el reclamo a la EPA para que asista a Puerto Rico durante la crisis de agua. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D. C. - Una docena de legisladores federales demócratas, encabezados por Darren Soto (Florida), solicitaron a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que aborde como una emergencia la crisis de agua potable a la que se enfrenta un importante sector de la población de Puerto Rico, debido a problemas de infraestructura y una reciente sequía.

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“Desde que comenzó esta crisis, los residentes se han visto obligados a comprar agua potable, gastar dinero en lavanderías y subir pesados ​​baldes por varios tramos de escaleras para lavar los platos, usar el inodoro y ducharse. La presión recae con mayor fuerza sobre quienes menos pueden soportarla: hogares de bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidades”, indicaron los legisladores.

En una carta enviada el miércoles al administrador de la EPA, Lee Zeldin, los legisladores señalaron que a pesar de reparaciones en el Superacueducto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) de Puerto Rico, “la infraestructura obsoleta sigue causando interrupciones significativas en el servicio de agua, dejando a aproximadamente tres millones de residentes con acceso irregular al agua potable”.

“Esta crisis se agrava aún más por el empeoramiento de la sequía, ya que el monitor de sequía de Estados Unidos ha declarado que más de la mitad de la isla experimenta condiciones de sequía de moderadas a extremas. Como resultado, cientos de miles de residentes se ven obligados a racionar su agua y a pasar hasta dos días sin agua corriente”, agregaron.

Junto a Soto firmaron la carta otros cuatro demócratas boricuas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos: Nydia Velázquez (Nueva York); Ritchie Torres (Nueva York); Nellie Pou (Nueva Jersey); y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

También la suscribieron Delia Ramírez (Illinois), Analilia Mejías (Nueva Jersey), Nanette Barragán (California), Rob Menéndez (Nueva Jersey), Jimmy Gómez (California), Adriano Espaillat (Nueva York) y Maxwell Frost (Florida).

Los legisladores demócratas indicaron que la infraestructura obsoleta – incluida la pérdida de cerca del 60% del suministro de agua debido a fugas-, y fenómenos meteorológicos extremos, como los huracanes Irma y María de 2017, son causas de la crisis.

“Es urgente asignar los recursos necesarios para afrontar esta crisis cada vez más grave y para reparar las causas subyacentes del deterioro de la infraestructura de agua potable de Puerto Rico”, señalaron los legisladores federales, al indicar que instan a la EPA a responder “con rapidez y considerar la implementación de apoyo a corto plazo, al tiempo que impulsa mejoras de infraestructura a largo plazo para fortalecer la confiabilidad del sistema y prevenir futuras crisis como la que actualmente afecta a los residentes de Puerto Rico”.

El martes, tres líderes demócratas del Congreso, junto al comisionado Hernández, solicitaron a la Oficina de Contraloría General (GAO) que investigue la crisis en el suministro de agua en el archipiélago puertorriqueño, agravada por una fuerte sequía.

El senador Martin Heinrich (Nuevo México), los congresistas Jared Huffman (California) y Bennie Thompson (Misisipi), y el comisionado Hernández enviaron una carta al contralor general interino, Orice Williams Brown, en la que, además, solicitaron una sesión informativa sobre las causas de la escasez de agua, el racionamiento de agua potable y la asistencia que ofrece el gobierno federal.

Heinrich es el demócrata de más rango en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, y Huffman, por su parte, es el principal líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al cual pertenece el comisionado Hernández. Son los dos comités con jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico y los demás territorios.

Thompson, mientas, es el líder demócrata en el Comité de Seguridad Interna de la Cámara baja, con jurisdicción sobre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y al cual también pertenece el comisionado Hernández, quien hace caucus con los demócratas.

“¿Qué se sabe sobre las razones por las que el sistema de distribución se encuentra en un estado avanzado de deterioro, a pesar de la financiación federal y la solvencia de la AAA? ¿Cuál es la contribución relativa de la sequía? ¿Qué están haciendo las agencias federales para ayudar a abordar la escasez de agua potable en Puerto Rico, tanto a corto como a largo plazo?”, preguntaron los legisladores federales.

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ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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