Senado aprobará su resolución de continuidad del presupuesto para evitar un cierre parcial del gobierno federal

Washington D.C. - El Senado estadounidense comenzará a tramitar en la noche de este lunes una resolución que dé continuidad al presupuesto federal hasta el 11 de diciembre, y así evitar la posibilidad de un cierre parcial del gobierno a partir de octubre.

La medida reúne un acuerdo bipartidista que bloquearía cualquier acción de la Casa Blanca para incrementar su poder para vetar subvenciones de fondos, lo que garantizaría su aprobación esta semana, antes del receso de verano del Senado.

Debido al lenguaje que bloquea temporalmente una norma ejecutiva que persigue incrementar el poder de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) sobre subvenciones aprobadas por el Congreso, la legislación tendría que volver en septiembre a la Cámara de Representantes que aprobó su propia versión y está en receso desde el pasado 24 de julio.

“Los republicanos rechazaron de plano la propuesta de eliminar la norma”, dijo la líder demócrata en el Comité de Asignaciones del Senado, Patty Murray (Washington).

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La presidenta del Comité de Asignaciones, la republicana Susan Collins (Maine), quien va a la reelección en noviembre, afirmó que respaldó el freno a la propuesta de la OMB, pues ha abogado por “cambios significativos a dicha norma, argumentando su potencial para politizar las subvenciones y perjudicar a las pequeñas comunidades rurales, las familias y la investigación biomédica”.

Collins afirmó que la resolución “brinda el tiempo necesario para continuar trabajando en proyectos de ley de asignaciones bipartidistas”.

“Los demócratas mantenemos nuestro compromiso con las negociaciones de financiación que ayuden a los estadounidenses trabajadores a progresar y a frenar la agenda derrochadora y corrupta (del presidente Donald) Trump, que ha perjudicado a las familias”, indicó el líder de la minoría del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

El presupuesto vigente vence el 1 de octubre, cuando comienza el nuevo año fiscal federal.

El más reciente cierre parcial del gobierno federal ocurrió entre el 1 de octubre al 12 de noviembre de 2025.

Pero, el Departamento de Seguridad Nacional tuvo un cierre mucho más largo, debido a las discrepancias sobre el financiamiento regular del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que se extendió por 77 días. Durante ese tiempo, sin embargo, ICE y CBP contaron con fondos suplementarios que financiaron casi todas sus operaciones.