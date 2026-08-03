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Senado aprobará su resolución de continuidad del presupuesto para evitar un cierre parcial del gobierno federal

El debate deberá regresar en septiembre a la Cámara de Representantes estadounidense

3 de agosto de 2026 - 8:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presupuesto del gobierno federal expira el 1 de octubre, cuando comienza el nuevo año fiscal. (WILL OLIVER)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El Senado estadounidense comenzará a tramitar en la noche de este lunes una resolución que dé continuidad al presupuesto federal hasta el 11 de diciembre, y así evitar la posibilidad de un cierre parcial del gobierno a partir de octubre.

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La medida reúne un acuerdo bipartidista que bloquearía cualquier acción de la Casa Blanca para incrementar su poder para vetar subvenciones de fondos, lo que garantizaría su aprobación esta semana, antes del receso de verano del Senado.

Debido al lenguaje que bloquea temporalmente una norma ejecutiva que persigue incrementar el poder de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) sobre subvenciones aprobadas por el Congreso, la legislación tendría que volver en septiembre a la Cámara de Representantes que aprobó su propia versión y está en receso desde el pasado 24 de julio.

“Los republicanos rechazaron de plano la propuesta de eliminar la norma”, dijo la líder demócrata en el Comité de Asignaciones del Senado, Patty Murray (Washington).

La presidenta del Comité de Asignaciones, la republicana Susan Collins (Maine), quien va a la reelección en noviembre, afirmó que respaldó el freno a la propuesta de la OMB, pues ha abogado por “cambios significativos a dicha norma, argumentando su potencial para politizar las subvenciones y perjudicar a las pequeñas comunidades rurales, las familias y la investigación biomédica”.

Collins afirmó que la resolución “brinda el tiempo necesario para continuar trabajando en proyectos de ley de asignaciones bipartidistas”.

“Los demócratas mantenemos nuestro compromiso con las negociaciones de financiación que ayuden a los estadounidenses trabajadores a progresar y a frenar la agenda derrochadora y corrupta (del presidente Donald) Trump, que ha perjudicado a las familias”, indicó el líder de la minoría del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

El presupuesto vigente vence el 1 de octubre, cuando comienza el nuevo año fiscal federal.

El más reciente cierre parcial del gobierno federal ocurrió entre el 1 de octubre al 12 de noviembre de 2025.

Pero, el Departamento de Seguridad Nacional tuvo un cierre mucho más largo, debido a las discrepancias sobre el financiamiento regular del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que se extendió por 77 días. Durante ese tiempo, sin embargo, ICE y CBP contaron con fondos suplementarios que financiaron casi todas sus operaciones.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.Se pudo apreciar la presencia de oficiales federales identificados con las distintas ramas dentro de ICE.Hasta esta mañana, solo siete de los 16 “lanes” de la TSA estaban operando.
1 / 12 | En imágenes: agentes de ICE rondan filas de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. - Ramón “Tonito” Zayas
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Puerto RicoSenado de Estados UnidosPresupuestoGobierno federal
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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