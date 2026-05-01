Donald Trump convierte en ley la medida que acaba con el cierre parcial de Seguridad Nacional que duró 77 días

1 / 12 En imágenes: agentes de ICE rondan filas de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.

Ramón “Tonito” Zayas