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Donald Trump convierte en ley la medida que acaba con el cierre parcial de Seguridad Nacional que duró 77 días

Ahora, espera por que los republicanos aprueben fondos para ICE y CPB para el resto del cuatrienio

1 de mayo de 2026 - 1:41 PM

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Tras las polémicas movilizaciones de agentes de inmigración, los demócratas han exigido reformas a ICE y CBP que ni Donald Trump ni la mayoría republicana han querido aceptar. (CRAIG LASSIG)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió en ley este viernes la legislación que acaba con el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que se extendió durante 77 días.

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Trump firmó la medida un día después de que la Cámara de Representantes adoptó la solución, aprobada en el Senado hace 37 días.

La legislación termina de financiar la Guardia Costera, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, en inglés) hasta el 30 de septiembre próximo.

Las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y Aduanas y Protección (CPB, en inglés) han estado financiadas por la ley de reconciliación fiscal de 2025, ante la negativa de las mayorías republicanas a aceptar las reformas que solicitan los demócratas.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.Se pudo apreciar la presencia de oficiales federales identificados con las distintas ramas dentro de ICE.Hasta esta mañana, solo siete de los 16 “lanes” de la TSA estaban operando.
1 / 12 | En imágenes: agentes de ICE rondan filas de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. - Ramón “Tonito” Zayas

Trump ordenó financiar este mes el DHS con asignaciones especiales que se agotaron el jueves.

El presidente pidió a las mayorías del Senado y la Cámara de Representantes que aprueben un nuevo proyecto de reconciliación fiscal que financie ICE y CBP por tres años, en busca de eludir los reclamos demócratas para que se avalen reformas en esas agencias, tras duras críticas contra sus movilizaciones y patrullajes itinerantes, en las que dieron muerte a tres ciudadanos estadounidenses.

Por medio de un proyecto de reconciliación fiscal, el Senado –dividido 53 a 47– puede evitar la regla del filibusterismo, que suele requerir 60 votos para llevar una medida a votación final.

Antes de financiar ICE o CBP por el proceso regular, los demócratas del Congreso requieren reformas, entre ellas, que sus agentes utilicen mascarillas, cámaras corporales y tengan que obtener órdenes judiciales para realizar allanamientos.

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Departamento de Seguridad Nacional de Estados UnidosICE-HSIDonald TrumpCongreso de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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