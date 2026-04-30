Donald Trump vuelve a atar “las cosas nefastas” con la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C

Washington D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asoció este jueves la propuesta de convertir a Puerto Rico y Washington D.C. en estados “con todas las cosas nefastas” que harían los demócratas si se elimina la regla del filibusterismo del Senado.

Pero, Trump piensa que, si son los republicanos los que eliminan esa norma del Senado, que exige normalmente 60 votos para llevar una medida a votación final, podrán aprobar medidas como la que exigiría prueba de ciudadanía estadounidense para poder votar, que les ayudarán a ganar elecciones “por 50 años”.

“Hay que acabar con el filibusterismo. Si los demócratas alguna vez tienen la oportunidad, lo acabarán en el primer minuto de la primera hora y llevarán a cabo todas las cosas nefastas: nombrar a 21 jueces del Tribunal Supremo y otorgar la condición de estado a Washington D.C. y Puerto Rico”, sostuvo.

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Para Trump, la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. significará “cuatro senadores” adicionales para los demócratas.

El presidente, quien no pierde oportunidad de atacar la posibilidad de que Puerto Rico se convierta en un estado de Estados Unidos, hizo los comentarios al hablar con periodistas durante la firma de una orden ejecutiva que busca expandir las cuentas de ahorro para retiro.

“En mi discurso sobre el Estado de la Unión a principios de este año, prometí que los mismos tipos de cuentas de jubilación de las que disfrutan los empleados federales estarían disponibles para todos los estadounidenses, y eso es lo que estamos haciendo”, dijo.

Uno de los congresistas republicanos presentes en la ceremonia fue Mike Lawler (Nueva York), quien ha respaldado la estadidad para Puerto Rico.