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Donald Trump vuelve a atar “las cosas nefastas” con la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C

El presidente estadounidense hizo el comentario en un evento en la Casa Blanca

30 de abril de 2026 - 6:57 PM

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El presidente Donald Trump no cesa de criticar la propuesta de estadidad para Puerto Rico. (Matt Rourke)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asoció este jueves la propuesta de convertir a Puerto Rico y Washington D.C. en estados “con todas las cosas nefastas” que harían los demócratas si se elimina la regla del filibusterismo del Senado.

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Pero, Trump piensa que, si son los republicanos los que eliminan esa norma del Senado, que exige normalmente 60 votos para llevar una medida a votación final, podrán aprobar medidas como la que exigiría prueba de ciudadanía estadounidense para poder votar, que les ayudarán a ganar elecciones “por 50 años”.

“Hay que acabar con el filibusterismo. Si los demócratas alguna vez tienen la oportunidad, lo acabarán en el primer minuto de la primera hora y llevarán a cabo todas las cosas nefastas: nombrar a 21 jueces del Tribunal Supremo y otorgar la condición de estado a Washington D.C. y Puerto Rico”, sostuvo.

Para Trump, la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. significará “cuatro senadores” adicionales para los demócratas.

El presidente, quien no pierde oportunidad de atacar la posibilidad de que Puerto Rico se convierta en un estado de Estados Unidos, hizo los comentarios al hablar con periodistas durante la firma de una orden ejecutiva que busca expandir las cuentas de ahorro para retiro.

“En mi discurso sobre el Estado de la Unión a principios de este año, prometí que los mismos tipos de cuentas de jubilación de las que disfrutan los empleados federales estarían disponibles para todos los estadounidenses, y eso es lo que estamos haciendo”, dijo.

Uno de los congresistas republicanos presentes en la ceremonia fue Mike Lawler (Nueva York), quien ha respaldado la estadidad para Puerto Rico.

El pueblo de Puerto Rico ha dicho claramente que quiere que se le conceda la estadidad. Y creo que debemos respetar la voluntad del pueblo de allí. Y, sin duda, Puerto Rico desempeña un papel vital en nuestro país, y lo ha hecho durante décadas, tanto desde el punto de vista de la seguridad nacional como desde el punto de vista económico”, dijo Lawler a El Nuevo Día, en marzo de 2025, durante una cumbre proestadidad convocada por la gobernadora Jenniffer González, republicana y pro-Trump.

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estadidadDonald TrumpPartido RepublicanoPuerto RicoCasa Blanca
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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