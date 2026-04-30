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Los planes Medicare Advantage en Puerto Rico verán un aumento de más de $500 millones en pagos de CMS en 2027

El gobierno y la industria calcula en 4.01% el aumento en las tarifas del próximo año

30 de abril de 2026 - 9:16 AM

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Se espera que las empresas Medicare Advantage aumenten sus copagos y deducibles y hagan ajustes en los beneficios y en los pagos emitidos a los proveedores para balancear los fondos que dejarán de recibir.
Se espera que las empresas Medicare Advantage aumenten sus copagos y deducibles y hagan ajustes en los beneficios y en los pagos emitidos a los proveedores para balancear los fondos que dejarán de recibir.
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Las tarifas de 2027 para los planes Medicare Advantage de Puerto Rico deben representar un aumento de 4.01%, por encima del incremento promedio que reciben esas aseguradoras en Estados Unidos que será de alrededor de 2.48%.

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Al terminar de evaluar las tarifas propuestas por los Centros de Servicios Medicaid y Medicare (CMS), la industria de la salud y el gobierno de Puerto Rico calcularon que ese incremento representará al menos $561 millones en nuevos fondos para los programas Medicare Advantage en la isla.

“Este ajuste ayuda a evitar reducciones inmediatas en el financiamiento y proporciona estabilidad a corto plazo para el programa de Medicare Advantage en la isla”, indicó la gobernadora Jenniffer González.

Además, consideró que “la determinación del gobierno federal de poner en pausa los cambios a la fórmula de ajuste de riesgo de Medicare preservó un estimado de $561 millones anuales para los adultos mayores de Puerto Rico, fondos que cambios previos en la fórmula habían puesto bajo una presión significativa, al reducir los pagos de Puerto Rico a casi tres veces por debajo de la tasa nacional” estadounidense.

Una fuente de la industria indicó que el aumento en las tarifas puede elevar hasta en $700 millones los fondos para los planes Medicare Advantage.

La Asociación de Planes Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA) había adelantado que las propuestas de CMS mejoraban las tarifas a Puerto Rico, que ha estado 41% por debajo del promedio de los estados y 22% menos en comparación con las Islas Vírgenes estadounidenses.

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Puerto RicoMedicare AdvantageJenniffer GonzálezCMSMedicareMedicaid
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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