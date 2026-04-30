Los planes Medicare Advantage en Puerto Rico verán un aumento de más de $500 millones en pagos de CMS en 2027
El gobierno y la industria calcula en 4.01% el aumento en las tarifas del próximo año
30 de abril de 2026 - 9:16 AM
30 de abril de 2026 - 9:16 AM
Washington D.C. - Las tarifas de 2027 para los planes Medicare Advantage de Puerto Rico deben representar un aumento de 4.01%, por encima del incremento promedio que reciben esas aseguradoras en Estados Unidos que será de alrededor de 2.48%.
Al terminar de evaluar las tarifas propuestas por los Centros de Servicios Medicaid y Medicare (CMS), la industria de la salud y el gobierno de Puerto Rico calcularon que ese incremento representará al menos $561 millones en nuevos fondos para los programas Medicare Advantage en la isla.
“Este ajuste ayuda a evitar reducciones inmediatas en el financiamiento y proporciona estabilidad a corto plazo para el programa de Medicare Advantage en la isla”, indicó la gobernadora Jenniffer González.
Además, consideró que “la determinación del gobierno federal de poner en pausa los cambios a la fórmula de ajuste de riesgo de Medicare preservó un estimado de $561 millones anuales para los adultos mayores de Puerto Rico, fondos que cambios previos en la fórmula habían puesto bajo una presión significativa, al reducir los pagos de Puerto Rico a casi tres veces por debajo de la tasa nacional” estadounidense.
Una fuente de la industria indicó que el aumento en las tarifas puede elevar hasta en $700 millones los fondos para los planes Medicare Advantage.
La Asociación de Planes Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA) había adelantado que las propuestas de CMS mejoraban las tarifas a Puerto Rico, que ha estado 41% por debajo del promedio de los estados y 22% menos en comparación con las Islas Vírgenes estadounidenses.
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