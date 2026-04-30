Los planes Medicare Advantage en Puerto Rico verán un aumento de más de $500 millones en pagos de CMS en 2027

Washington D.C. - Las tarifas de 2027 para los planes Medicare Advantage de Puerto Rico deben representar un aumento de 4.01%, por encima del incremento promedio que reciben esas aseguradoras en Estados Unidos que será de alrededor de 2.48%.

Al terminar de evaluar las tarifas propuestas por los Centros de Servicios Medicaid y Medicare (CMS), la industria de la salud y el gobierno de Puerto Rico calcularon que ese incremento representará al menos $561 millones en nuevos fondos para los programas Medicare Advantage en la isla.

“Este ajuste ayuda a evitar reducciones inmediatas en el financiamiento y proporciona estabilidad a corto plazo para el programa de Medicare Advantage en la isla”, indicó la gobernadora Jenniffer González.

Además, consideró que “la determinación del gobierno federal de poner en pausa los cambios a la fórmula de ajuste de riesgo de Medicare preservó un estimado de $561 millones anuales para los adultos mayores de Puerto Rico, fondos que cambios previos en la fórmula habían puesto bajo una presión significativa, al reducir los pagos de Puerto Rico a casi tres veces por debajo de la tasa nacional” estadounidense.

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Una fuente de la industria indicó que el aumento en las tarifas puede elevar hasta en $700 millones los fondos para los planes Medicare Advantage.