CMS recomienda aumento en tarifas de pago 2027 para los planes Medicare Advantage: conoce de cuánto

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) prevén un aumento de 2.48% en las tarifas de pago de 2027 para los planes Medicare Advantage a nivel nacional en Estados Unidos.

Por el momento, la industria de salud no ha comentado cual sería el impacto directo en los planes que hacen negocios en Puerto Rico.

El administrador de CMS, Mehmet Oz, indicó este lunes que las tarifas que proponen representarán alrededor de $13,000 millones adicionales en pagos.

Según CMS, “este aumento previsto incluye la consideración de los diversos elementos que afectan los pagos de Medicare Advantage, como las tasas de crecimiento de los costos subyacentes, las Calificaciones de Estrellas de 2026 para los pagos de bonificación por calidad de 2027 y las actualizaciones de ajuste de riesgo”.

“Medicare Advantage y la Parte D deben funcionar para las personas que dependen de ello. Estas actualizaciones mantienen la cobertura asequible y garantizan que los pacientes obtengan un valor real de sus planes”, indicó el administrador Oz.

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Chris Klomp, director de Medicare y Asesor Jurídico Principal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, señaló que las tarifas propuestas mejoran “la precisión de los pagos y fortalece la competencia basada en la calidad, no en las prácticas de codificación, lo que ayuda a que el programa sea más sostenible a largo plazo”.

Con respecto a Puerto Rico, CMS indicó que el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy, hijo, “ha instruido a la Oficina de Asistencia al Cliente de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS OACT) para que ajuste la experiencia de pago por servicio (FFS) para los beneficiarios inscritos en Puerto Rico, a fin de que refleje la tendencia nacional de beneficiarios sin reclamaciones”.