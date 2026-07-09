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Graham Platner retiró su candidatura al Senado por Maine tras la denuncia de que violó a una mujer

Pese a controversias previas, era una de las esperanzas demócratas para ganar el Senado estadounidense en noviembre

9 de julio de 2026 - 9:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Graham Platner se vio forzado a retirar su candidatura demócrata al Senado. (Robert F. Bukaty)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Ante la reciente denuncia de una mujer que le imputa haberla violado, Graham Platner renunció esta noche a la candidatura demócrata al Senado de Estados Unidos por el estado de Maine.

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Platner hizo el anuncio en un vídeo que publicó en las redes sociales tras perder el respaldo de importantes aliados, como el senador independiente Bernie Sanders (Vermont), los comités de campaña de los demócratas del Senado y el Partido Demócrata.

Con un mensaje progresista, el ex infantero de Marina había sacado de carrera a la candidata de la maquinaria, la gobernadora de Maine, Janet Mills, para convertirse en una amenaza real para los esfuerzos de la senadora republicana Susan Collins de revalidar en noviembre.

Era uno de al menos media docena de candidatos con los que los demócratas han tenido confianza en ganar la mayoría del Senado estadounidense en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Su candidatura, sin embargo, estuvo ensombrecida desde el principio por un tatuaje similar al símbolo nazi y denuncias, hechas por varias mujeres, de conducta sexual impropia.

Platner sostuvo que ni la “prensa corporativa” ni la oficialidad demócrata le dieron tiempo de defenderse de denuncias falsas.

“Lo que venga próximamente debe venir de la gente, debe venir de la gente de Maine”, indicó Platner.

Esta semana, Jenny Racicot, quien tuvo una relación sentimental con Platner, reveló a Politico que el ahora excandidato demócrata la obligó a tener relaciones sexuales una noche, hace casi cinco años, cuando llegó ebrio a su residencia, pese a que ella le había dejado claro, mediante un mensaje de texto, que no quería verlo ese día.

Racicot sostuvo que después de obligarla a tener relaciones sexuales, Platner se quedó dormido y ella decidió no echarlo de su residencia debido al estado de inconsciencia en que estaba.

Al otro día, lo rechazó cuando él trató de acercarse a ella sin recordar nada de lo ocurrido la noche anterior. Solo lo volvió a contactar cuando se aseguró de que no estaba embarazada para decirle que nunca más se comunicara con ella.

Racicot había sido una de varias mujeres que, en la primavera, cuestionó el carácter de Graham, sin revelar la presunta violación.

En una entrevista con CNN, Racicot sostuvo que, “por definición”, afirma con absoluta certeza que Graham la violó.

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Puerto RicoMaineSenado de Estados UnidosEleccionesPartido Demócrata
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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