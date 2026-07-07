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Mujer acusa de violación a Graham Platner, candidato demócrata al Senado por Maine

La denuncia genera una ola de peticiones de senadores y comités para que se retire de la contienda contra la republicana Susan Collins

7 de julio de 2026 - 9:35 PM

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Graham Platner, candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Maine, recibe llamamientos para que retire su aspiración. (Robert F. Bukaty)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Los demócratas están en aprietos en Maine –uno de los estados en que aspiran a avanzar en su esfuerzo de controlar el Senado estadounidense- ante las denuncias de una mujer que sostiene que su candidato en ese estado, Graham Platner, la violó.

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En momentos en que examina su futuro, Platner ha perdido el respaldo del comité de campaña de los demócratas del Senado y varios de sus aliados más prominentes, como la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts), el congresista Ro Khanna (California) y el senador Martin Heinrich (Nuevo México).

También le han retirado su apoyo la oficialidad de la campaña de los senadores demócratas, incluido el líder de la minoría, Charles Schumer (Nueva York), quien originalmente reclutó a la gobernadora de Maine, Janet Mills, para enfrentar a la senadora republicana Susan Collins, así como el Partido Demócrata de Maine.

Mills suspendió su campaña antes de la primaria demócrata debido al respaldo con el que contaba Platner, un exinfante de Marina que generó controversia por un tatuaje similar a un símbolo nazi y que aventaja por menos de 1% a la senadora republicana en el promedio de las encuestas.

“Ahora más que nunca necesitamos líderes en Washington que reflejen nuestros valores. No puede haber tolerancia para la agresión sexual. Las familias trabajadoras confían en que los demócratas ganen las elecciones al Senado en Maine para reformar nuestra economía y exigirle cuentas a Donald Trump”, dijo la senadora Warren.

Mientras, Khana afirmó que ante “acusaciones muy graves y creíbles”, Platner debe salir de la contienda senatorial, una de al menos media docena en estados en los cuales los demócratas tratan de ganar el Senado –ahora dominado por republicanos 53 a 47- de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Jenny Racicot reveló a Politico que Platner la obligó a tener relaciones sexuales una noche, hace casi cinco años, cuando llegó ebrio a su residencia, pese a que ella le había dejado claro, mediante mensajes de texto, que no quería verlo ese día.

Racicot sostuvo que después de obligarla a tener relaciones sexuales, Platner se quedó dormido y ella decidió no echarlo de su residencia debido al estado de inconsciencia en que estaba.

Al otro día, lo rechazó cuando él trató de acercarse a ella sin recordar nada de lo ocurrido la noche anterior. Solo lo volvió a contactar cuando se aseguró de que no estaba embarazada para decirle que nunca más se comunicara con ella.

Racicot había sido una de varias mujeres que, en la primavera, cuestionó el carácter de Graham, sin revelar la presunta violación.

En una entrevista con CNN, Racicot sostuvo que, “por definición”, afirma con absoluta certeza que Graham la violó.

Por su parte, Platner dijo que las alegaciones de Racicot eran falsas, pero en el vídeo que grabó para refutar las denuncias reconoció que reflexionaba sobre cómo ir hacia delante en su campaña electoral.

“Nos estamos tomando un tiempo para reflexionar sobre el mejor camino a seguir para el estado que amo, la gente que amo, el movimiento al que pertenezco y el objetivo de derrotar a Susan Collins”, indicó.

Si Platner se retira a más tardar el viernes, los demócratas de Maine tendrían hasta el 27 de julio para reemplazarle.

Según el promedio de encuestas calculado por Real Clear Politics, Platner ha tenido una ligera ventaja (0.7%) sobre Collins.

“Graham Platner debe retirarse de inmediato como candidato demócrata al Senado y permitir que los demócratas de Maine elijan a un nuevo candidato que pueda derrotar a Susan Collins. El Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC) no invertirá en la contienda por el Senado de Maine si Platner permanece en la boleta electoral”, indicaron Schumer y la responsable del DSCC, la senadora Kirsten Gillibrand (Nueva York).

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MaineEleccionesSenado de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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