Activistas boricuas, venezolanos y colombianos exhortan a votar en las primarias y elecciones de Florida

Washington D.C. - Junto al congresista demócrata Maxwell Frost, líderes de las diásporas de Puerto Rico, Venezuela y Colombia en Florida central hicieron este lunes un llamamiento al electorado latino a defender los candidatos que apoyan sus intereses en las primarias de agosto y las elecciones de noviembre.

“La representación importa”, afirmó el congresista Frost, electo por el distrito 10, en una conferencia de prensa en Orlando, junto a las organizaciones Boricua Vota, Casa de Venezuela y Casa Colombiana.

Frost –de madre cubana y primer congresista de la generación Z– afirmó que, en estos tiempos de alta inflación, “las familias tienen dificultades para pagar el alquiler, los padres trabajan en dos o tres empleos solo para poder alimentar a sus hijos, los jóvenes se preguntan si algún día podrán comprar una casa y los adultos mayores se preocupan por la crisis de vivienda asequible, la atención médica y los medicamentos”.

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En referencia a la administración de Donald Trump, Frost –cuya madre biológica es puertorriqueña– sostuvo que “hemos visto lo que han hecho durante el último año y medio, así que votemos con sensatez”.

Solo en las primarias de Orange County, que incluye Orlando, hay 24 aspirantes latinos. Cerca de 500,000 puertorriqueños residen en la zona central de Florida, un estado en el que la población boricua supera los 1.2 millones de personas.

En el caso de los aspirantes puertorriqueños de Florida, Jimmy Torres Vélez, presidente de Boricua Vota, mencionó a candidatos a comisionado (legisladores) del condado de Orange como Johanna López y Víctor Torres.

“Es importante que nuestras comunidades salgan a votar. Ya sea que decidan votar por ellos o no. Pero lo importante es hacer su trabajo. Hagan sus tareas, estudien a los candidatos”, indicó Torres Vélez, quien reconoce que la participación latina suele ser baja en primarias, sobre todo, y en elecciones generales.

Los floridanos tienen hasta el 20 de julio para inscribirse y participar de las votaciones de 2026.

Torres Vélez sostuvo que, además de movilizarse a las urnas, los latinos en general y boricuas en particular deben fiscalizar a los funcionarios que salen electos, en un condado con un 30% de votantes latinos.

“La gente puede marchar con nosotros en los desfiles, pero la acción se ve en los presupuestos. Si tenemos el 30% de los electores, el 30% de los presupuestos debe ir a nuestras comunidades. Cuando miramos, el gasto público se concentra en los códigos postales en que nuestra gente no vive”, dijo Torres Vélez.

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Las primarias de Florida tendrán lugar el 18 de agosto, lo que incluye puestos federales, estatales y locales. En escaños no partidistas en que un candidato obtenga el 50% más uno de los votos, la elección puede decidirse en las primarias del mes próximo.

La elección general está prevista para el 3 de noviembre.

1 / 17 | FOTOS: Trump se da la vuelta por El Arepazo. Ciudadanos venezolanos esperando la llegada del presidente Donald Trump al icónico restaurante venezolano El Arepazo en Doral, aproximadamente a 14-15 millas de Miami, el lunes 9 de marzo de 2026. - Agencia EFE 1 / 17 FOTOS: Trump se da la vuelta por El Arepazo Ciudadanos venezolanos esperando la llegada del presidente Donald Trump al icónico restaurante venezolano El Arepazo en Doral, aproximadamente a 14-15 millas de Miami, el lunes 9 de marzo de 2026. Agencia EFE Compartir

“Es una oportunidad histórica para mis paisanos venezolanos”, sostuvo William Díaz, de Casa Venezuela, al aludir a la decisión del gobierno de Trump de dejar vencer el estatus de protección temporera (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, la campaña de deportaciones e intimidación a que se han enfrentado los latinos y la crisis en el país sudamericano tras los poderosos terremotos de hace dos semanas, en los que han muerto más de 3,300 personas.

Díaz sostuvo que, en una zona en que hay alrededor de 48,000 venezolanos con derecho al voto, el electorado con orígenes en Venezuela debe tomar en cuenta quién respalda que se restablezca el TPS u otro “instrumento legal que les permita estar de de manera autorizada en los Estados Unidos”.

“Aquel que no pueda votar porque no es ciudadano americano, puede ayudar. Cada latino que no tiene derecho a votar tiene un familiar que fue el ancla por el cual vino a esta tierra”, dijo Díaz.

En medio de la catástrofe causada por los terremotos, Díaz indicó que los venezolanos tienen como telón de fondo condiciones sociales y políticas de crisis en su país que deberían permitir acceso a una autorización de residencia temporal en Estados Unidos.

También destacó las actitudes de prejuicio de Trump en contra de los latinos, que hizo claras desde que anunció su precandidatura presidencial en 2015, cuando estaba centrado en atacar los mexicanos. En las elecciones de 2024, los ataques prejuiciados de Trump estuvieron más centrados en los venezolanos.