Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
6 de julio de 2026
89°Bruma
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Primer Circuito reafirmó que el auditor municipal en Puerto Rico no es un puesto de confianza

Revocó una decisión del Tribunal Federal de San Juan sobre el municipio de Maricao

6 de julio de 2026 - 1:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Wilfredo Ruiz Feliciano, electo por el PPD, está en su segundo término como alcalde de Maricao. (Jorge A Ramirez Portela)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El Primer Circuito de Apelaciones federales, en Boston, reafirmó que el puesto de auditor municipal en Puerto Rico no ejerce política pública, por lo que no debe considerarse un puesto de confianza.

RELACIONADAS

La opinión del panel de apelaciones, escrita por el juez puertorriqueño Gustavo Gelpí y publicada el pasado martes 30 de junio, se refiere a una demanda de la ex auditora interna del municipio de Maricao, Odette López Collazo, quien reclama que no fue renovada en el puesto por razones político partidistas.

En el caso de Maricao, el panel de jueces del Primer Circuito revocó la determinación del Tribunal Federal de San Juan en el sentido de que el alcalde de Maricao, Wilfredo Ruiz Feliciano, tenía autoridad para no renovar el nombramiento de López Collazo de su puesto de auditora municipal, por razones de confianza, debido a la afiliación política de la funcionaria.

Ruiz Feliciano fue electo alcalde como candidato del Partido Popular Democrático (PPD).

López Collazo había trabajado desde 1994 como auditora del municipio de Maricao, bajo la dirección del ahora exalcalde Gilberto Pérez Valentín, electo por el Partido Nuevo Progresista (PNP), colectividad a la cual la exfuncionaria municipal pertenece y por el cual reconoció haber votado.

En su demanda, López Collazo afirmó que el alcalde ha discriminado contra ella a base de la primera y la decimocuarta enmiendas de la Constitución estadounidense, que garantizan la libertad de asociación y la igualdad en la protección de las leyes, entre otros derechos.

En su opinión, el juez Gelpó recordó, por ejemplo, la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales de 1989 en el caso Cordero versus De Jesús Méndez, que también trató sobre el puesto de auditor interno en el municipio de Moca.

Gelpí mantuvo que en la decisión de 1989 sobre Moca, el foro de apelaciones determinó que las funciones del auditor interno municipal – inspección de registros financieros, examen de transacciones pasadas y presentación de informes al alcalde, entre otras-, “eran de carácter técnico y no implicaban discreción significativa ni capacidad de decisión en materia de políticas”.

En Cordero versus De Jesús Mendez, sostuvo Gelpí, el Primer Circuito de Apelaciones mantuvo que “el auditor no podía corregir errores, dirigir las funciones de ninguna unidad administrativa ni establecer las prioridades fiscales del municipio; dichas responsabilidades correspondían al Director de Finanzas, a quien reconocimos como el funcionario político pertinente”.

Gelpí, además, afirmó que el alcalde Ruiz Feliciano no identificó “ninguna característica del cargo de auditor interno que ocupaba López Collazo que sea distintiva del cargo en cuestión en Cordero”.

Tras revocar la orden del tribunal de distrito que otorgaba un juicio sumario en el caso, lo devolvió a San Juan “para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”.

Tags
Puerto RicoMaricaotribunal de apelaciones en BostonElecciones
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 6 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: