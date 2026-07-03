La Galería Nacional de Arte adquiere varias obras de artistas puertorriqueños de la Colección Berezdivin

Washington D.C. - La Galería Nacional de Arte ha destacado la donación de medio centenar de obras de arte panamericano contemporáneo de la Colección Berezdivin, incluidos trabajos de los artistas puertorriqueños Chemi Rosado Seijo, Rafael Ferrer, Jesús “Bubu” Negrón y José Morales, y del dúo Allora & Calzadilla, radicado en Puerto Rico.

La donación reúne, además, obras de los artistas cubanos Pedro Álvarez, Luis Cruz Azaceta, José Bedia Valdés, Manuel Piña, Ernesto Pujol –quien estudió y vivió en Puerto Rico–, Sandra Ramos y Luis Gispert, la venezolana Emilia Azcárate, el peruano Fernando Bryce, el mexicano Damián Ortega, el guatemalteco Luis González Palma, la brasileña Rosangela Rennó y la costarricense Priscilla Monge, entre otros.

“Es una colección muy importante. Estamos creciendo nuestra colección de arte latinoamericano y arte de las Américas, y esta colección nos ayuda a crear nuevas historias. Estamos entusiasmados de compartirlas con nuestras audiencias”, dijo Carmen Ramos, jefa de Curaduría y Conservación del museo, ubicado en el corazón de Washington D.C., al anunciar la donación.

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Tanto Ramos como la curadora de Arte Latino de la Galería, Natalia Ángeles Vieyra, visitaron, en varias ocasiones, la importante Colección Berezdivin, cuyos dueños, Diana y Moisés Berezdivin, son los propietarios de las tiendas Kress y tienen su galería en el espacio 1414 de Santurce.

La familia Berezdivin ha dado visibilidad, desde San Juan, a artistas de origen latinoamericano, particularmente puertorriqueños y cubanos.

“Estamos profundamente agradecidos a la familia Berezdivin por su generosidad y por la visión que les permitió armar una colección que refleja la riqueza y la complejidad de la producción artística contemporánea, particularmente en Latinoamérica y el Caribe, y entre su diáspora”, indicó Kaywin Feldman, directora de la Galería Nacional de Arte.

Varias de las obras adquiridas son de artistas que se incorporan por vez primera a la colección de la Galería Nacional de Arte, como El Cerro (2001-2003) de Rosado Seijo; Trilogía de la Noche II, Pedro Fermín (papón) de Ferrer; la instalación conceptual Land Mark (1999-2003) de Allora & Calzadilla –Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla; una edición de la serie Bibliotheca (2002) de Rennó; Chain Mouth (2001) de Gispert; y Untitled (Sin título) (1994) de Priscilla Monge.

En el caso de Trilogía de la Noche II, Pedro Fermín (papón), de Ferrer –quien vive, desde la década de 1950, en Nueva York–, las curadoras Ramos y Vieyra indicaron que se trata de un retrato de un músico de un club que el artista y su esposa, Franciose, frecuentaban en República Dominicana, donde vivió y creó muchas de sus obras entre las décadas de 1980 y 1990.

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La Galería Nacional de Arte adquirió, a su vez, El Vivero, de José Morales –puertorriqueño de Nueva York–, un tríptico que celebra a los viveros como referentes culturales de las diásporas caribeñas.

El Cerro, del vegalteño Rosado Seijo, es una muy elogiada obra de una zona residencial montañosa del municipio de Naranjito. “Chemi trabajó con los residentes para crear una especie de mural viviente. Cada casa fue pintada de un tono diferente de verde, de modo que, al mirar la ladera, todas las casas armonizaran con la montaña”, explicó Vieyra.

El Cerro, del vegalteño Chemi Rosado Seijo, es una muy elogiada obra de una zona residencial montañosa del municipio de Naranjito. (Suministrada)

La Galería dará a conocer el próximo otoño un pequeño documental sobre el trabajo de Rosado Seijo.

La pintura de Negrón Cruce Frontera (2006) es una obra conceptual –vídeo y fotografía laminada en madera– que documenta el proceso de creación del cruce de dos caminos de tierra en la frontera entre México y Guatemala.

Respecto a Allora y Calzadilla, la Galería Nacional de Arte adquirió dos obras.

Además, de Land Mark, la Galería recibió la donación de la obra en vídeo A Man Screaming is Not a Dancing Bear (Un hombre gritando no es un oso bailarín), una creación de 2008 –después del huracán Katrina de 2005–, en la que el dúo de artistas “integra imágenes del paisaje del delta del Misisipi con tomas del interior inundado de una casa” en el histórico vecindario negro de Lower Ninth Ward de Nueva Orleans, en Luisiana.

Las imágenes del vídeo son interrumpidas por los sonidos metálicos de un residente de ese distrito que “toca” unas persianas en su casa y evocan la rica herencia cultural de la región, explicaron las curadoras.

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La estadounidense Allora y el cubano Calzadilla son artistas radicados en Puerto Rico que han recogido en sus obras la historia de las protestas en contra de las maniobras militares estadounidenses en la isla municipio de Vieques, que fueron canceladas oficialmente en 2003.

La Galería adquirió también 10 fotografías del proyecto Whiteness series del cubano Pujol, quien vivió y residió en Puerto Rico, y ahora radica en Filadelfia, Pensilvania.

Con las nuevas donaciones, la colección de la Galería Nacional de Arte tiene obras de 18 artistas puertorriqueños.