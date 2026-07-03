Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Galería Nacional de Arte adquiere varias obras de artistas puertorriqueños de la Colección Berezdivin

Incluyen obras de Chemi Rosado Seijo, Rafael Ferrer, Jesús “Bubu” Negrón y José Morales

3 de julio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trilogía de la Noche II, Pedro Fermín (papón), obra de Rafael Ferrer de 1993. (Suministrada)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La Galería Nacional de Arte ha destacado la donación de medio centenar de obras de arte panamericano contemporáneo de la Colección Berezdivin, incluidos trabajos de los artistas puertorriqueños Chemi Rosado Seijo, Rafael Ferrer, Jesús “Bubu” Negrón y José Morales, y del dúo Allora & Calzadilla, radicado en Puerto Rico.

RELACIONADAS

La donación reúne, además, obras de los artistas cubanos Pedro Álvarez, Luis Cruz Azaceta, José Bedia Valdés, Manuel Piña, Ernesto Pujol –quien estudió y vivió en Puerto Rico–, Sandra Ramos y Luis Gispert, la venezolana Emilia Azcárate, el peruano Fernando Bryce, el mexicano Damián Ortega, el guatemalteco Luis González Palma, la brasileña Rosangela Rennó y la costarricense Priscilla Monge, entre otros.

“Es una colección muy importante. Estamos creciendo nuestra colección de arte latinoamericano y arte de las Américas, y esta colección nos ayuda a crear nuevas historias. Estamos entusiasmados de compartirlas con nuestras audiencias”, dijo Carmen Ramos, jefa de Curaduría y Conservación del museo, ubicado en el corazón de Washington D.C., al anunciar la donación.

Tanto Ramos como la curadora de Arte Latino de la Galería, Natalia Ángeles Vieyra, visitaron, en varias ocasiones, la importante Colección Berezdivin, cuyos dueños, Diana y Moisés Berezdivin, son los propietarios de las tiendas Kress y tienen su galería en el espacio 1414 de Santurce.

La familia Berezdivin ha dado visibilidad, desde San Juan, a artistas de origen latinoamericano, particularmente puertorriqueños y cubanos.

“Estamos profundamente agradecidos a la familia Berezdivin por su generosidad y por la visión que les permitió armar una colección que refleja la riqueza y la complejidad de la producción artística contemporánea, particularmente en Latinoamérica y el Caribe, y entre su diáspora”, indicó Kaywin Feldman, directora de la Galería Nacional de Arte.

Varias de las obras adquiridas son de artistas que se incorporan por vez primera a la colección de la Galería Nacional de Arte, como El Cerro (2001-2003) de Rosado Seijo; Trilogía de la Noche II, Pedro Fermín (papón) de Ferrer; la instalación conceptual Land Mark (1999-2003) de Allora & Calzadilla –Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla; una edición de la serie Bibliotheca (2002) de Rennó; Chain Mouth (2001) de Gispert; y Untitled (Sin título) (1994) de Priscilla Monge.

En el caso de Trilogía de la Noche II, Pedro Fermín (papón), de Ferrer –quien vive, desde la década de 1950, en Nueva York–, las curadoras Ramos y Vieyra indicaron que se trata de un retrato de un músico de un club que el artista y su esposa, Franciose, frecuentaban en República Dominicana, donde vivió y creó muchas de sus obras entre las décadas de 1980 y 1990.

La Galería Nacional de Arte adquirió, a su vez, El Vivero, de José Morales –puertorriqueño de Nueva York–, un tríptico que celebra a los viveros como referentes culturales de las diásporas caribeñas.

El Cerro, del vegalteño Rosado Seijo, es una muy elogiada obra de una zona residencial montañosa del municipio de Naranjito. “Chemi trabajó con los residentes para crear una especie de mural viviente. Cada casa fue pintada de un tono diferente de verde, de modo que, al mirar la ladera, todas las casas armonizaran con la montaña”, explicó Vieyra.

El Cerro, del vegalteño Chemi Rosado Seijo, es una muy elogiada obra de una zona residencial montañosa del municipio de Naranjito.
El Cerro, del vegalteño Chemi Rosado Seijo, es una muy elogiada obra de una zona residencial montañosa del municipio de Naranjito. (Suministrada)

La Galería dará a conocer el próximo otoño un pequeño documental sobre el trabajo de Rosado Seijo.

La pintura de Negrón Cruce Frontera (2006) es una obra conceptual –vídeo y fotografía laminada en madera– que documenta el proceso de creación del cruce de dos caminos de tierra en la frontera entre México y Guatemala.

Respecto a Allora y Calzadilla, la Galería Nacional de Arte adquirió dos obras.

Además, de Land Mark, la Galería recibió la donación de la obra en vídeo A Man Screaming is Not a Dancing Bear (Un hombre gritando no es un oso bailarín), una creación de 2008 –después del huracán Katrina de 2005–, en la que el dúo de artistas “integra imágenes del paisaje del delta del Misisipi con tomas del interior inundado de una casa” en el histórico vecindario negro de Lower Ninth Ward de Nueva Orleans, en Luisiana.

Las imágenes del vídeo son interrumpidas por los sonidos metálicos de un residente de ese distrito que “toca” unas persianas en su casa y evocan la rica herencia cultural de la región, explicaron las curadoras.

La estadounidense Allora y el cubano Calzadilla son artistas radicados en Puerto Rico que han recogido en sus obras la historia de las protestas en contra de las maniobras militares estadounidenses en la isla municipio de Vieques, que fueron canceladas oficialmente en 2003.

La Galería adquirió también 10 fotografías del proyecto Whiteness series del cubano Pujol, quien vivió y residió en Puerto Rico, y ahora radica en Filadelfia, Pensilvania.

Con las nuevas donaciones, la colección de la Galería Nacional de Arte tiene obras de 18 artistas puertorriqueños.

Además de los que ahora han incorporado de la Colección Berezdivin, la Galería Nacional de Arte ya tenía trabajos de Miguel Luciano, Juan Sánchez, Pedro Pietri, Adái, Pepón Osorio, Arnaldo Roche Rabell, Sophie Rivera, Daniel Lind Ramos, Hiram Maristany, Frank Espada, Lorenzo Homar, Ángel Rodríguez Díaz, Myrna Báez y Benedict Fernández.

Tags
Puerto RicoArteColeccionistasWashington D. C.Diáspora puertorriqueña
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: