Tony Ortiz busca ser el primer alcalde puertorriqueño de Orlando

Washington D.C. - El puertorriqueño Antonio “Tony” Ortiz, actual concejal municipal, presentó este martes su candidatura para alcalde de Orlando (Florida), de cara a las elecciones de noviembre de 2027 en la ciudad.

De ganar, sería el primer latino y boricua alcalde de Orlando, donde el 14% de la población es origen puertorriqueño.

Ortiz, expolicía y exinfantero de Marina, ha sido concejal –el puesto tiene el título oficial de comisionado– de la ciudad desde 2007, en representación del distrito 2, cercano al aeropuerto de Orlando y con una alta población latina y boricua.

“Hace muchos años que venimos escuchando a la comunidad, y creo que lo que hemos podido hacer por nuestro distrito es hora de hacerlo en toda la ciudad”, señaló Ortiz, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Ortiz, quien es un moroveño nacido en un hospital de Manatí, radicó los documentos para su candidatura este martes.

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“Para mí, este momento representa dar un importante paso hacia adelante por una ciudad a la que he dedicado gran parte de mi vida como servidor público. A lo largo de cada etapa de mi vida y carrera, mi enfoque ha sido el mismo: las personas, los vecindarios y la comunidad”, indicó el concejal, al hacer el anuncio frente a la alcaldía de Orlando.

Residente de Orlando desde 1989, afirmó que se siente “profundamente orgulloso de mis raíces puertorriqueñas y del pueblo que me vio crecer”.

En una elección no partidista, Ortiz –quien hasta 2025 se identificaba como republicano y ahora se describe como demócrata– enfrentaría a, por lo menos, cuatro aspirantes, incluida Anna Eskamani, actual representante estatal y primera iraní-americana en ocupar un puesto electivo gubernamental en Florida.

El político boricua afirmó que el alto costo de vida –impactado en este momento especialmente por la guerra en Irán– es la preocupación principal de los residentes de la ciudad, lo que se refleja sobre todo en la vivienda.

Pero, además, dijo que el electorado busca seguridad pública y nuevas oportunidades económicas.

“Está casi imposible conseguir una vivienda o un apartamento. Aunque la gente vive con esos retos, no se ha convertido en una recesión”, dijo, al indicar que apuesta a los pasos que se han dado en su distrito para crear nuevos puestos de trabajo en cadenas hoteleras y la industria de salud, entre otros sectores.

En Orlando, residen cerca de 334,000 personas. Alrededor de un 14% –unos 46,375, de acuerdo al estimado de cinco años de 2024 del Censo federal– son puertorriqueños.

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Las ciudades de Orlando y Kissimmee han sido el epicentro de la emigración boricua, donde ahora residen alrededor de 1.2 millones de puertorriqueños. La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, es puertorriqueña.

Ortiz estuvo en el Partido Republicano hasta hace seis o siete meses. Pero, la segunda presidencia de Donald Trump, le “abrió los ojos”. “Era republicano cuando el Partido Republicano era republicano”, sostuvo.

El candidato a alcalde criticó, además, la redistribución electoral impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis y la Legislatura estatal –también dominada por el Grand Old Party–, que ha diluido el poder electoral de los puertorriqueños en Florida central, particularmente el distrito del congresista demócrata boricua Darren Soto.

“Espero que se demande a este gobierno (estatal) por esa redistribución fuera de tiempo. Se ve que es un operativo para desbandar a nuestra gente”, señaló.

El político boricua se enlistó en la infantería de Marina a los 18 años. Luego, fue policía en Orlando durante 14 años.

Como agente policial, fue enlace con la comunidad. También, tuvo un programa de televisión “Behind the Badge”. Ortiz es veterano de la guerra del Golfo Pérsico de 1991.