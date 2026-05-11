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Departamento de Energía renueva órdenes que persiguen acelerar asistencia para generación de la red de Puerto Rico

Los decretos federales han cumplido un año y se extienden por otros 90 días

11 de mayo de 2026 - 2:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una de las tareas de las órdenes de emergencia está vinculada a los esfuerzos para manejar la vegetación de Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

El secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés), Chris Wright, renovó por cuarta ocasión, hasta el 9 de agosto, las órdenes de emergencia que buscan expandir la generación y acelerar el despeje de vegetación.

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Wright extendió las órdenes el pasado jueves, efectivas este martes, de cara al verano, cuando crece la demanda de energía, informó este lunes el DOE.

“La renovación de estas órdenes asegura que se lleven a cabo trabajos cruciales, se aborden los cambios urgentes en materia de confiabilidad y la red de Puerto Rico esté preparada para soportar la creciente demanda de energía”, indicó Wright, en un comunicado de prensa.

Las órdenes de emergencia fueron emitidas por vez primera el 16 de mayo de 2025, y fueron renovadas en agosto, noviembre y febrero.

Una de las órdenes permite ir por encima de las regulaciones ordinarias en el despacho de las “unidades de generación necesarias para mantener la confiabilidad de la red y cerrar la brecha en la capacidad de generación”.

La otra orden instruye a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “a realizar el manejo de la vegetación, incluyendo la limpieza de la misma, para restablecer la servidumbre de paso, a fin de garantizar la disponibilidad operativa” de las instalaciones de transmisión de la red eléctrica.

Wright indicó que el DOE “continuará modernizando la red eléctrica de Puerto Rico para garantizar que la isla logre resiliencia y confiabilidad a largo plazo”.

Mientras, la gobernadora Jenniffer González agradeció la decisión, pues considera que las órdenes de emergencia “han sido fundamentales para estabilizar nuestra red eléctrica y aumentar la capacidad de generación”.

“Espero que nuestra colaboración continúe mientras tomamos medidas adicionales para fortalecer y modernizar el sistema eléctrico de Puerto Rico”, sostuvo la gobernadora por escrito.

Durante la vigencia de estas directrices, Wright desvió para mejoras al sistema general más de $700 millones asignados para proyectos de energía solar, lo que ha generado críticas de más de 40 demócratas del Congreso, cerca de 200 organizaciones que respaldan a personas discapacitadas y la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, entre otros.

Tags
Departamento de Energía de Estados UnidosEnergía eléctricaAEEJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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