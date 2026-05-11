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Donald Trump dice que considera “seriamente” que Venezuela sea el estado 51 de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos ha dicho lo mismo antes de Groenlandia y Canadá

11 de mayo de 2026 - 12:39 PM

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Donald Trump ha hablado de darles la estadidad a Venezuela, Groenlandia y Canadá, aunque ninguno de esos países lo ha solicitado. (Matt Rourke)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que considera “seriamente” proponer que Venezuela, donde intervino militarmente en enero, sea el estado 51 de Estados Unidos.

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Según Fox News, Trump comentó, vía telefónica, al periodista John Roberts que está “considerando seriamente convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos”, al destacar que tiene $41,000 millones en petróleo.

“Venezuela adora a Trump”, habría dicho el presidente de Estados Unidos, quien mencionó esa posibilidad también poco después que las Fuerzas Armadas estadounidenses extrajeran de Venezuela al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, a quienes el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado de narcotráfico.

Venezuela ha quedado bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, a quien Trump no cesa de elogiar y con quien se han dado las negociaciones para vender petróleo venezolano que ha incautado Estados Unidos.

Trump anteriormente, en broma o en serio, ha indicado que quisiera que Canadá o Groenlandia sean el estado 51.

Al mismo tiempo, no cesa de oponerse a la idea de que Puerto Rico y Washington D.C. sean estados de Estados Unidos, debido a que prevé elegirían senadores y representantes federales demócratas.

Hace unos días, Trump vinculó la propuesta de convertir a Puerto Rico y Washington D.C. en estados “con todas las cosas nefastas” que harían los demócratas si eliminan ellos y no los republicanos la regla del filibusterismo del Senado.

Trump piensa que, si son los republicanos los que eliminan la norma del filibusterismo del Senado, que exige normalmente 60 votos para llevar una medida a votación final, podrán aprobar legislaciones –como la que exigiría prueba de ciudadanía estadounidense para poder votar– que les ayudarán a ganar elecciones “por 50 años”.

“Hay que acabar con el filibusterismo. Si los demócratas alguna vez tienen la oportunidad, lo acabarán en el primer minuto de la primera hora y llevarán a cabo todas las cosas nefastas: nombrar a 21 jueces del Tribunal Supremo y otorgar la condición de estado a Washington D.C. y Puerto Rico”, sostuvo.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. Una foto de distribución hecha por el Palacio de Miraflores que muestra al ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Caracas, Venezuela, 5 de enero de 2026.Tras ascender a Rodríguez a vicepresidenta en 2018, Maduro le otorgó control sobre amplios sectores de la economía petrolera venezolana.
1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press
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Puerto RicoSenado de Estados UnidosestadidadVenezuelaDonald Trump
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