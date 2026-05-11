Proponen la Medalla del Honor para el “Rambo” boricua Jorge Otero Barreto

Washington D.C. - La Asociación del Cuerpo de Cadetes y Oficiales Retirados de Puerto Rico promueve que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgue la Medalla del Honor al fallecido militar Jorge Otero Barreto, a quien por sus valerosas acciones en el Ejército estadounidense se le conoce como el “Rambo” puertorriqueño.

La Medalla del Honor es la más alta condecoración del Ejército estadounidense, la cual otorga el presidente de Estados Unidos en nombre del Congreso.

“Tenemos un equipo trabajando en esta iniciativa”, indicó el coronel jubilado del Ejército Arnaldo Claudio, presidente de la organización.

La Asociación invitó a organizaciones de veteranos y otros grupos e instituciones a enviar cartas de respaldo a la gestión en favor de Otero Ramos a la dirección electrónica tca.prm@gmail.com.

Otero Barreto, natural de Vega Baja y quien falleció en octubre de 2024, a los 87 años de edad, es considerado el soldado más condecorado de la guerra de Vietnam. Recibió 38 condecoraciones, más que cualquier otro militar puertorriqueño.

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Sus reconocimientos incluyen tres Estrellas de Plata, cinco Medallas Aéreas, cuatro Medallas de Encomio del Ejército, cinco Corazones Púrpura y cinco Estrellas de Bronce con Distinción por Valor.