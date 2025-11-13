Energía federal renueva órdenes que declararon una emergencia en la red eléctrica de Puerto Rico

Washington D.C. - El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés) extendió por segunda vez –ahora, hasta el 10 de febrero– sus órdenes de emergencia que han buscado mitigar la escasez de energía eléctrica con una expansión en la generación y el despeje de vegetación.

Las nuevas órdenes entraron en vigor este jueves, informó el DOE. Las primeras órdenes fueron emitidas en mayo y, luego, renovadas en agosto.

“Modernizar la red eléctrica de Puerto Rico es fundamental para lograr la confiabilidad y asequibilidad a largo plazo para la isla”, señaló el secretario del DOE, Chris Wright, al indicar que funcionarios de su oficina trabajan con autoridades federales y puertorriqueñas “para reforzar la generación de energía y acelerar las iniciativas de manejo de vegetación”.

“Las órdenes de emergencia 202(c) del Departamento de Energía han brindado beneficios concretos a Puerto Rico, permitiéndonos restablecer 1,200 MW (megavatios) de capacidad de generación de carga base en los últimos meses y acceder a la flexibilidad necesaria para realizar actividades de control de desganche de vegetación a lo largo de las líneas de transmisión y así reducir la probabilidad de apagones”, indicó, por su parte, la gobernadora Jenniffer González.

PUBLICIDAD