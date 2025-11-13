Opinión
13 de noviembre de 2025
82°nubes dispersas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Energía federal renueva órdenes que declararon una emergencia en la red eléctrica de Puerto Rico

Estarán en vigor hasta el 10 de febrero de 2026

13 de noviembre de 2025 - 3:06 PM

El sistema eléctrico está en proceso de ser modernizado, pero sigue en crisis. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés) extendió por segunda vez –ahora, hasta el 10 de febrero– sus órdenes de emergencia que han buscado mitigar la escasez de energía eléctrica con una expansión en la generación y el despeje de vegetación.

Las nuevas órdenes entraron en vigor este jueves, informó el DOE. Las primeras órdenes fueron emitidas en mayo y, luego, renovadas en agosto.

“Modernizar la red eléctrica de Puerto Rico es fundamental para lograr la confiabilidad y asequibilidad a largo plazo para la isla”, señaló el secretario del DOE, Chris Wright, al indicar que funcionarios de su oficina trabajan con autoridades federales y puertorriqueñas “para reforzar la generación de energía y acelerar las iniciativas de manejo de vegetación”.

“Las órdenes de emergencia 202(c) del Departamento de Energía han brindado beneficios concretos a Puerto Rico, permitiéndonos restablecer 1,200 MW (megavatios) de capacidad de generación de carga base en los últimos meses y acceder a la flexibilidad necesaria para realizar actividades de control de desganche de vegetación a lo largo de las líneas de transmisión y así reducir la probabilidad de apagones”, indicó, por su parte, la gobernadora Jenniffer González.

En octubre, el DOE anunció que los $365 millones que frenó y estaban destinados a energía solar en Puerto Rico fueron liberados para financiar reparaciones prácticas y medidas de emergencia que “fortalezcan la estabilidad” de la red eléctrica.

