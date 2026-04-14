Swalwell y Gonzales oficializaron sus renuncias al Congreso antes de ser expulsados

Washington D.C. - Los congresistas Eric Swalwell (demócrata por California) y Tony Gonzales (republicano por Texas) oficializaron este martes sus renuncias a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en medio de escándalos sexuales independientes.

Al mismo tiempo, en el Capitolio, el senador demócrata Rubén Gallego (Arizona) –a quien Swalwell consideraba su “mejor amigo en todo el mundo”- rechazó haber tenido conocimiento de la conducta indebida de su excolega, quien ha sido acusado por múltiples mujeres de violación, agresión sexual y conducta indebida.

Swalwell presentó su dimisión a su escaño por un distrito de California efectivo a las 2:00 p.m. del martes. En tanto, Gonzales, quien sostuvo una relación extramarital con una empleada que posteriormente se suicidó, dejará su cargo a la medianoche del martes.

Los dos congresistas se enfrentaban a potenciales expulsiones en medio de investigaciones del Comité de Ética de la Cámara de Representantes.

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Swalwell era uno de los principales candidatos a la gobernación de California, aspiración que también ha dejado a un lado.

Con las renuncias de Swalwell y Gonzales, el balance en la Cámara de Representantes es ahora de 217 republicanos, 213 demócratas, un independiente que hace caucus con los republicanos, y cuatro vacantes.

Por su parte, Gallego dijo que más allá de saber que a Swalwell le gustaba “coquetear”, nunca supo de conducta sexual indebida de su amigo.

“Eric Swalwell nos mintió a todos, mintió a las personas más poderosas de este país, y ellos confiaron en él”, indicó Gallego en una conferencia de prensa en su oficina del Capitolio.

Swalwell fue uno de los invitados a la boda de Gallego con su actual esposa, que tuvo lugar en Puerto Rico en 2021 –según el New York Post- donde ambos tienen aliados y contribuyentes políticos tras el respaldo que le han dado a la propuesta de convertir el archipiélago puertorriqueño en un estado. Asimismo, Gallego presidió la campaña presidencial de Swalwell en 2020.

Los dos coincidieron, además, en la Cámara de Representantes.

Gallego indicó que se siente traicionado por su amigo, pues es una persona que ha sido cercana a su familia y con la que ha viajado frecuentemente.