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Pablo José Hernández reclama acceso de los veteranos de Puerto Rico al plan de salud Tricare Prime

El comisionado residente en Washington declaró ante el Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes

15 de abril de 2026 - 12:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hernández sostuvo que los veteranos de Puerto Rico tienen menos acceso a servicios de salud. (Suministrada)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, abogó este miércoles ante el Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes por el acceso de los veteranos de Puerto Rico al principal plan de salud del Pentágono, el Tricare Prime.

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En su presentación, en una audiencia dedicada a escuchar los reclamos de los congresistas y delegados de territorios de cara al próximo proyecto de ley que autorizaría los gastos del Pentágono, Hernández contrastó el gasto que ha tenido la guerra estadounidense contra Irán –que en este momento está en pausa– con la falta de acceso de veteranos de las Fuerzas Armadas a un programa de salud del Departamento de Defensa.

“Cuando el gobierno de Estados Unidos gasta $2,000 millones diarios en una guerra en el extranjero, pero no invierte ni una fracción de eso al año en nuestros veteranos en Puerto Rico, está fallando en lo más básico. Es así de claro: nuestros soldados valen lo mismo que cualquier otro estadounidense cuando es momento de servir, pero no cuando ese servicio termina”, indicó Hernández, en su presentación.

Sostuvo que los veteranos de Puerto Rico tienen menos acceso a servicios de salud –por lo que, en ocasiones, tienen que pagar con su propio dinero o buscar atención médica fuera del archipiélago boricua– debido a que son excluidos del Tricare Prime.

Para el sistema de salud del Pentágono, Puerto Rico –un territorio no incorporado– es una jurisdicción extranjera.

Bajo el Tricare Prime, los servicios de médicos de cabecera, especiales y centros de atención médica se ofrecen sin costo o a bajo costo. Además, no se paga deducible.

Los veteranos jubilados en Estados Unidos, con al menos 20 años de servicio, y sus familiares pueden acceder al Tricare Prime hasta los 65 años, cuando pasan al programa “Tricare para toda la vida”, al que ya se tiene acceso en la isla.

Hernández presentó, en 2025, el proyecto de ley 2632 que persigue, entre otras cosas, dar pleno acceso al Tricare Prime a los veteranos de Puerto Rico, y que puede beneficiar a 38,000 militares y exmilitares.

La legislación –presentada el pasado 3 de abril– cuenta con el respaldo de los congresistas demócratas Nydia Velázquez (boricua por Nueva York), Julia Brownley (California), Hank Johnson (Georgia) y Timothy Kennedy (Nueva York), y de la delegada de Washington D.C., Eleanor Holmes Norton.

Hernández indicó que volverá a tratar de insertar su proyecto de ley en la próxima medida que autorice los gastos de Defensa y que ha conversado sobre el asunto con el líder de la minoría demócrata en el Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara baja, Adam Smith (Washington).

Al igual que Hernández, un comité asesor de asuntos del veterano del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha presionado en los pasados meses en favor del acceso al Tricare Prime.

Según el líder de esa comisión, el coronel jubilado Arnaldo Claudio, la inclusión de Puerto Rico en ese programa militar de salud puede lograrse también por la vía administrativa.

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Puerto RicoDepartamento de Defensa de Estados UnidosSaludVeteranosPablo José Hernández Rivera
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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