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Nydia Velázquez y Gregory Meeks presentan resolución para frenar intervención militar en Cuba sin respaldo del Congreso

El presidente Donald Trump no descarta una acción bélica en contra del país caribeño

28 de mayo de 2026 - 3:50 PM

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El gobierno de Cuba ha rechazado los cargos criminales en contra del expresidente Raúl Castro. (Ramon Espinosa)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Los demócratas por Nueva York Nydia Velázquez y Gregory Meeks presentaron una resolución en la Cámara de Representantes en busca de frenar cualquier acción militar estadounidense en contra de Cuba que no esté autorizada por el Congreso.

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“La política exterior beligerante de Donald Trump está generando nuevas guerras y conflictos en todo el mundo”, indicó Velázquez.

Meeks, líder de la minoría demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores, señaló, por su parte, que Trump puede querer utilizar a Cuba para “desviar la atención del fracaso del presidente en Irán, la debilidad de la economía y la deportación masiva de 500,000 cubanos que residen legalmente en Estados Unidos”.

La resolución, radicada el 22 de mayo y divulgada este jueves, se limita a proponer “ordenar la retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra la República de Cuba que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.

Trump, como otros presidentes, ha eludido pedir autorización al Congreso antes de ordenar ataques contra un país o poner en marcha una intervención militar.

“Si Donald Trump y Marco Rubio (secretario de Estado) realmente desean una nueva relación con el pueblo cubano, deberían revertir 65 años de política estadounidense fallida hacia Cuba, poner fin al bloqueo petrolero y a la crisis humanitaria que provocó, y trabajar con el Congreso para modificar las draconianas y obsoletas sanciones estadounidenses que perjudican desproporcionadamente al pueblo cubano”, señaló Meeks.

Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018.Raúl, junto con su hermano Fidel Castro, tuvo un papel activo en la Revolución Cubana. Fue uno de los líderes del Ejército Rebelde que, comandado por su hermano, combatió a la dictadura de Fulgencio Batista entre 1956 y 1959.La acusación alude a la decisión del gobierno de Cuba de derribar dos de los tres aviones de Hermanos al Rescate que, de acuerdo a la organización, se limitaban a buscar en el mar balseros que pudieran estar intentando exilarse en Estados Unidos.
1 / 23 | Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba. Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. - Ismael Francisco

Aunque sostiene que prefiere una vía diplomática, Trump no ha descartado una intervención militar en Cuba con el propósito de provocar cambios políticos y económicos en el país caribeño, que se enfrenta a una crisis económica.

Luego de un embargo económico estadounidense que ha durado más de 64 años, el gobierno de Trump ha agravado la crisis con un bloqueo naval que impide a Cuba tener acceso a petróleo importado. La falta de petróleo ha incrementado, a su vez, los apagones en Cuba, que ha tenido ciudades sin energía hasta por 20 o 22 horas, según informes.

La semana pasada, un Gran Jurado federal, a petición del Departamento de Justicia, divulgó cargos de asesinato y conspiración en contra del expresidente cubano Raúl Castro por el derribamiento hace 30 años de dos aviones del grupo de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, en hechos que causaron la muerte de cuatro personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

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CubaCongreso de Estados UnidosNydia VelázquezDonald TrumpEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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