Nydia Velázquez y Gregory Meeks presentan resolución para frenar intervención militar en Cuba sin respaldo del Congreso

Washington D.C. - Los demócratas por Nueva York Nydia Velázquez y Gregory Meeks presentaron una resolución en la Cámara de Representantes en busca de frenar cualquier acción militar estadounidense en contra de Cuba que no esté autorizada por el Congreso.

“La política exterior beligerante de Donald Trump está generando nuevas guerras y conflictos en todo el mundo”, indicó Velázquez.

Meeks, líder de la minoría demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores, señaló, por su parte, que Trump puede querer utilizar a Cuba para “desviar la atención del fracaso del presidente en Irán, la debilidad de la economía y la deportación masiva de 500,000 cubanos que residen legalmente en Estados Unidos”.

La resolución, radicada el 22 de mayo y divulgada este jueves, se limita a proponer “ordenar la retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra la República de Cuba que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.

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Trump, como otros presidentes, ha eludido pedir autorización al Congreso antes de ordenar ataques contra un país o poner en marcha una intervención militar.

“Si Donald Trump y Marco Rubio (secretario de Estado) realmente desean una nueva relación con el pueblo cubano, deberían revertir 65 años de política estadounidense fallida hacia Cuba, poner fin al bloqueo petrolero y a la crisis humanitaria que provocó, y trabajar con el Congreso para modificar las draconianas y obsoletas sanciones estadounidenses que perjudican desproporcionadamente al pueblo cubano”, señaló Meeks.

1 / 23 | Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba. Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. - Ismael Francisco 1 / 23 Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. Ismael Francisco Compartir

Aunque sostiene que prefiere una vía diplomática, Trump no ha descartado una intervención militar en Cuba con el propósito de provocar cambios políticos y económicos en el país caribeño, que se enfrenta a una crisis económica.

Luego de un embargo económico estadounidense que ha durado más de 64 años, el gobierno de Trump ha agravado la crisis con un bloqueo naval que impide a Cuba tener acceso a petróleo importado. La falta de petróleo ha incrementado, a su vez, los apagones en Cuba, que ha tenido ciudades sin energía hasta por 20 o 22 horas, según informes.