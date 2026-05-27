Dos tercios de los latinos rechazan el desempeño de Donald Trump y una intervención militar en Cuba

Washington D.C. - A seis meses de las elecciones legislativas, los electores latinos han estado altamente preocupados por el estado de la economía y rechazan con fuerza las políticas públicas de Donald Trump, incluida una potencial intervención militar en Cuba, según la más reciente encuesta auspiciada por la organización UnidosUS.

Dos tercios de los encuestados (67%) desaprueba el desempeño de Trump y considera que Estados Unidos va en la dirección equivocada (68%). La oposición a la agenda del presidente republicano incluye al 75% de los electores latinos independientes.

Mientras, un 57% de los entrevistados se opone a una intervención militar en Cuba, acción que solo respalda un 24%. En Florida, el 62% de los cubanos respaldaría una intervención militar estadounidense en Cuba.

En el caso de Irán, el 64% desaprueba la guerra. Y en términos generales, el 79% está de acuerdo en que el presidente de Estados Unidos debe obtener la autorización del Congreso antes de un ataque militar en contra de otro país.

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El estudio de opinión –realizado por las empresas encuestadoras BSP Research y Shaw & Company Research– entrevistó a 3,000 electores latinos, con una sobrepoblación de residentes de California (500), Texas (500), Florida (500) y Arizona (400), entre el 27 de abril y el 14 de mayo.

La encuesta, que además se centra en 23 distritos competitivos, se hizo por medio de llamadas telefónicas, textos por invitación y paneles a través de la internet.

Solo un 15% de los encuestados afirmó vivir cómodamente en Estados Unidos, en momentos en que seis de cada 10 sostienen que el alto costo de vida –como los alimentos y la gasolina– es su principal prioridad.

Más aún, dos tercios de los entrevistados afirmaron que ni el presidente Trump ni la mayoría republicana del Congreso están centrados en mejorar la economía.

Al mismo tiempo, el 52% prevé que las cosas se pondrán peor en los próximos meses, un porcentaje inusualmente alto para una población que suele ser optimista, coincidieron los encuestadores Gary Segura, presidente de BSP Research, y Daron Shaw, presidente de Shaw & Company Research.

“Los latinos de todo el país sufren las consecuencias de una economía desastrosa y una crisis del costo de vida persistente, y culpan al presidente Trump y a los republicanos del Congreso por no haber resuelto estos problemas. Los latinos también han enfrentado el implacable ataque de la campaña de deportación masiva de la administración Trump y la violencia y el terror que ha traído a las comunidades”, sostuvo Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS.

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Trump ha encendido también las alarmas de los latinos en torno al respeto de los derechos constitucionales. En ese sentido, un 58% indicó que sus derechos civiles y libertades están menos seguros durante la administración de Trump y un 52% desconfía de que el gobierno respete sus derechos constitucionales básicos.

Uno de cuatro latinos que votó por Trump se arrepiente de haberlo hecho. En abril de 2025, ese porcentaje estaba en 9%.

Mientras, en proporción de 54% a 27%, los electores prefieren un candidato demócrata promedio sobre un republicano de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se renovará toda la Cámara baja y un tercio de los escaños del Senado.

Para los latinos, los demócratas harían un mejor trabajo en asuntos de salud, educación, trabajos y salarios, vivienda asequible, derechos del elector, inflación e inmigración.

Incluso, la encuesta coloca con ventaja a los demócratas en torno a la política pública sobre la frontera (40-34), un área que suelen dominar los republicanos y en la que, en encuestas generales, el desempeño de Trump ha sido positivo.

“Los votantes se ven presionados por el costo de los alimentos, la gasolina, la vivienda, la atención médica y las necesidades básicas, mientras que los salarios no aumentan al mismo ritmo. Mientras tanto, en Washington, estas preocupaciones ni siquiera se tienen en cuenta para los políticos distraídos con salones de baile y fondos discrecionales, y no es de extrañar que los votantes esperen que su situación económica empeore durante el próximo año”, señaló Eric Rodríguez, vicepresidente sénior de Políticas y Defensa de UnidosUS.

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Inmigración

Después de las denuncias sobre las violaciones de derechos constitucionales de agentes de inmigración y la muerte de tres ciudadanos estadounidenses en medio de los patrullajes itinerantes, el 72% se opone a nuevo financiamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el 75% a que puedan entrar en las escuelas.