Se reduce en 20% la participación hispana en la riqueza estadounidense

Washington D.C. - Como porcentaje a nivel de Estados Unidos, la riqueza latina se redujo en más de un 20% entre 2016 y 2025, según un análisis de la organización Americans for Tax Fairness (ATF).

El informe de ATF toma como base los datos de la Reserva federal.

Tras el tercer trimestre de 2025, la participación latina en la riqueza de Estados Unidos –activos menos pasivos– fue de 2.3%, 0.6% menos que en el tercer trimestre de 2026.

Eso significa, según ATF, que las familias latinas –que representan 66 millones de personas o un 20% de la población en Estados Unidos– han dejado de tener una participación de $1,000 millones en la riqueza nacional.

“La disminución de la participación de las familias latinas en la riqueza nacional es una clara señal de que la economía de (Donald) Trump y el Partido Republicano favorece a la clase multimillonaria, que es casi exclusivamente blanca”, indicó David Kass, director ejecutivo de ATF.

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Un 83.6% de la riqueza estadounidense está en manos de personas blancas no hispanas, de acuerdo con el informe de ATF. Los negros, por su parte, tienen una participación de 3.3%.

Kass criticó específicamente la política pública del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que renovó recortes contributivos cuyo costo principal está basado en los beneficios para los que más tienen.

El análisis de ATF precisó que, “para revertir esta tendencia y generar riqueza en las comunidades latinas y de clase trabajadora, debemos desmantelar nuestro sistema tributario y crear un código tributario justo que beneficie a todos, no solo a unos pocos ricos”.

“La riqueza relativa de los latinos está disminuyendo, en parte, porque el crecimiento de la riqueza latina es considerablemente inferior al de los hogares blancos. La riqueza ajustada a la inflación del hogar blanco promedio creció más de un tercio (34%) entre 2016 y 2025, pero la riqueza del hogar latino promedio creció solo un 12%, poco más de un tercio”, indica el informe.

“Ajustado a la inflación, los hogares latinos poseen aproximadamente un 25% menos de riqueza en acciones en 2025 en comparación con 2016. Y, ajustado a la inflación, la propiedad latina de empresas privadas no ha crecido en absoluto desde 1989, año en que la Reserva Federal comenzó a registrar la riqueza de los hogares”, agrega.

ATF mantuvo que “la riqueza total de todas las familias latinas (18.7 millones de hogares) representa menos del 20% de la riqueza total del 0.1 % más rico del país, que consiste en tan solo 136,000 hogares (de los cuales solo un pequeño porcentaje son latinos)”.