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Cámara baja aprobó los $33 millones en asignaciones para el Fuerte Buchanan

El pleno cameral también rechazó una enmienda republicana que hubiese impulsado quitarle $481 millones a la OTAN

15 de mayo de 2026 - 2:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La medida aprobada en la Cámara baja pasa ahora al Senado estadounidense. (Itzel Rivera)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D. C. - La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes el proyecto de asignaciones para Construcciones Militares y Asuntos del Veterano que incluye $33.5 millones para un sistema de emergencia de tratamiento de agua en el Fuerte Buchanan.

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La legislación, que ahora pasa al Senado, fue aprobada con 400 votos a favor y 15 en contra.

Esta inversión de $33.5 millones fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias y ayudará a garantizar continuidad operacional y acceso a agua potable durante desastres naturales. Continuaremos trabajando y abogando por estas prioridades durante el proceso legislativo”, indicó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, sostuvo que los fondos refuerzan “la seguridad de una de las principales instalaciones militares del Caribe”.

Como parte del debate, el pleno cameral derrotó una enmienda del congresista republicano Greg Steube (Florida) que buscaba disminuir en $481 millones las asignaciones a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La enmienda de Steube fue derrotada 333-80. Los 80 votos a favor de quitarle los fondos a la OTAN fueron de republicanos.

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Puerto RicoCongreso de Estados UnidosFuerte BuchananPablo José Hernández Riverafondos federalesPRFAAOTAN
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