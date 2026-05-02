Comité de Asignaciones propone aumento de $77.8 millones en las asignaciones del PAN

Washington D.C. - El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un aumento de $77.8 millones en los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para Puerto Rico, como parte de la medida que propone financiar el Departamento de Agricultura federal y otras agencias durante el año fiscal 2027, que empieza en octubre.

La legislación, ratificada el 29 de abril, elevaría las asignaciones del PAN para Puerto Rico a $3,056 millones entre octubre de 2027 y septiembre de 2028, según el informe del proyecto de ley.

Los fondos se proponen después de que la mayoría republicana cameral rechazó la legislación del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, que impulsaba un proceso de transición de hasta 15 años del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), que representaría un aumento de cerca de $900 millones en la asistencia alimentaria para la isla.

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriella Boffelli, destacó esa asignación, junto a otra –en el proyecto de asignaciones para construcciones militares y asuntos de veteranos– que propone un financiamiento de $33.5 millones para un sistema de tratamiento de agua de emergencia en el Fuerte Buchanan.

PUBLICIDAD

“Estas primeras medidas de asignaciones presupuestarias representan un paso fundamental en el proceso legislativo federal y reflejan prioridades que tienen un impacto directo y tangible en Puerto Rico”, indicó Boffelli, en un comunicado de prensa.

El proyecto de presupuesto que incluye las asignaciones del PAN también financia agencias como Desarrollo Rural y la Administración de Alimentos y Medicamentos.

La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto republicano que reautorizaría la ley agrícola que excluyó la posibilidad de integrar a Puerto Rico al SNAP.

La ley agrícola, que incluye la política pública sobre la asistencia alimentaria, se intenta aprobar cada cinco años, aunque la última vez que se logró ratificar por ese período de tiempo fue en 2018. Desde 2023, ha dependido de medidas temporales.