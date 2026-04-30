Cámara baja federal aprueba proyecto de ley agrícola que excluye transición del PAN al SNAP en Puerto Rico

Washington D.C. - La Cámara de Representantes aprobó este jueves el proyecto de ley republicano para reautorizar la ley agrícola, que dejó fuera la propuesta para vincular al gobierno federal con una transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) en Puerto Rico.

Después de un “impasse” esta semana de la mayoría republicana en torno a la legislación, en momentos en que se reclamaban varias enmiendas, la Cámara baja la aprobó, con 224 votos a favor y 200 en contra.

Un total de 14 demócratas y un independiente que hace caucus con los republicanos votaron a favor de la legislación. Tres republicanos votaron en contra.

“Es más evidente que nunca que las zonas rurales de Estados Unidos necesitan una nueva ley agrícola ahora, no el año que viene ni en el próximo Congreso. Los productores están operando bajo la tercera prórroga consecutiva de la ley agrícola, y la cruda realidad es que las políticas de 2018 no están a la altura de los desafíos de 2026”, indicó el presidente del Comité de Agricultura, el republicano Glenn “GT” Thompson (Pensilvania).

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Thompson sostuvo que la legislación –que tendría una duración de cinco años– es producto de amplias consultas.

“Nos reunimos con agricultores, ganaderos y comunidades rurales, y les preguntamos qué necesitaban del Congreso. Cada disposición de este proyecto de ley se basa directamente en lo que aprendimos en estas sesiones de escucha”, dijo Thompson, al defender la legislación en el hemiciclo.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien hace caucus con los demócratas, buscó incorporar en la legislación agrícola –que incluye los programas de asistencia alimentaria– su proyecto 5168, que impulsa un proceso de transición de hasta 15 años del PAN al SNAP.

Thompson ha mantenido que el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés) determinó que solo preparar al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) para la transición de Puerto Rico al SNAP costaría $1,000 millones.

Ese costo del proceso de transición sería independiente a los cerca de $900 millones que la isla obtendría en asistencia alimentaria de tener acceso al SNAP. Bajo el PAN, una subvención en bloque, Puerto Rico debe recibir este año fiscal $2,976 millones.

Durante la pasada sesión, Thompson mantuvo que el gobierno de Puerto Rico no estaba listo para implantar los requisitos de trabajo y cambios tecnológicos necesarios para implantar el SNAP. La larga transición propuesta por Hernández buscaba superar esas dudas.

En el informe del proyecto, Thompson expresó respaldo a que, de cara al futuro, Puerto Rico pueda ingresar al SNAP, y pidió apoyo técnico del USDA al gobierno puertorriqueño.

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