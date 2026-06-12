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Zohran Mamdani: a Puerto Rico se le ha negado la independencia durante “demasiado tiempo”

El alcalde de Nueva York ofreció un mensaje en la recepción de bienvenida al Desfile Nacional Puertorriqueño

12 de junio de 2026 - 7:29 PM

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El alcalde Zohran Mamdani (al centro), por vez primera, encabezó la bienvenida al Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York. (Suministrada)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D. C. - Al celebrar los lazos entre los puertorriqueños y la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani afirmó este viernes que por demasiado tiempo se le ha negado la independencia a Puerto Rico.

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Mamdani sostuvo que ora por la victoria de los Knicks de Nueva York en el baloncesto de la NBA, que tienen entre sus jugadores al armador puertorriqueño José Alvarado y “el reconocimiento agridulce de una independencia que se le ha negado durante demasiado tiempo” a Puerto Rico.

Mamdani ofreció un mensaje - de unos ocho minutos- en la residencia oficial del alcalde, la Mansión Gracie, como parte de la recepción de bienvenida al Día del Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York, que se celebra este domingo.

Un ayudante del alcalde había dado por cancelada la recepción la semana pasada, pero luego Mamdani lo desmintió y programó para hoy viernes en horas del mediodía, en vez de la tradicional recepción nocturna del jueves antes del Desfile.

A la recepción asistieron líderes boricuas de la ciudad – como el presidente de la Federación Hispana, Frankie Miranda, y la presidenta del Desfile, Lilian Rodríguez, e invitados de Puerto Rico como el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina. También se reunió con la alcaldesa de Ponce, Marlene Sifre.

Zohran Mamdani saluda a la alcadesa de Ponce, Marlese Sifre, quien asistió a la recepción.
Zohran Mamdani saluda a la alcadesa de Ponce, Marlese Sifre, quien asistió a la recepción. (Suministrada)

Al aludir a la situación política de Puerto Rico, Mamdani destacó que a los puertorriqueños se les prohibió a mediados del siglo pasado el uso de su bandera nacional. Pero, además, destacó que recientemente se les restringió el acceso a asistencia por desastres naturales e, incluso, la ayuda que “se han merecido aquí en la ciudad de Nueva York”.

“Históricamente, el gobierno de la ciudad de Nueva York no ha hecho su parte para servir a los puertorriqueños neoyorquinos. Nuestro ayuntamento está decidido a cambiar eso”, dijo, al mencionar que el primer supermercado de la ciudad, en busca de abaratar costos, fue anunciado en La Marqueta en el antiguo barrio boricua de Harlem, y el primero en abrir sus puertas estará en el Bronx.

Mamdani destacó la aportación de los puertorriqueños en las artes, la cultura y la lucha por los derechos de los trabajadores.

Han liderado movimientos obreros. Han impulsado luchas por la dignidad. Pienso en Gilberto Gerena Valentín, el primer presidente del desfile del Día de Puerto Rico, quien marchó junto a Martin Luther King, junior, tras trabajar como ascensorista en un hotel. Se convirtió en líder sindical y organizó a trabajadores de hoteles y clubes”, sostuvo el alcalde.

Mamdani resaltó al poeta Pedro Pietri, la fundación del Nuyoricans Poet Café y dijo que la ciudad le dará el nombre del músico Ernesto Antonio “Tito” Puente al condominio de 341 viviendas de precios asequibles en El Barrio.

“Este fin de semana, los puertorriqueños de nuestra ciudad se vestirán con colores brillantes, cantarán canciones de libertad y ondearán una bandera que en su día fue declarada ilegal por el gobierno de Estados Unidos”, sostuvo el alcalde.

Mamdani también recibió, de parte de la delegación, el escudo del Municipio de Ponce.
Mamdani también recibió, de parte de la delegación, el escudo del Municipio de Ponce. (Suministrada)

Los cambios en el acto de bienvenida al desfile causaron polémica entre los boricuas de la ciudad.

Pero, Mamdani también ha levantado ampollas en la comunidad boricua e hispana por promover candidatas al escaño que deja vacante la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez en Brooklyn y en oposición al congresista demócrata dominicano Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso.

Previo a Mamdani hablaron en el evento varios líderes boricuas, como el senador estatal de Nueva York Gustavo Rivera, la exconcejal municipal Carlina Rivera y Vilda Vera Mayuga, jueza en Jefe y comisionada de la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas de la ciudad de Nueva York.

En su mensaje, Mamdani destacó, además, el nombramiento que anunciaría este mismo viernes de Celeste Ramírez, de origen boricua y nacida en la República Dominicana, como presidenta de la Autoridad de Construcción Escolar de la Ciudad de Nueva York (SCA).

Entre el público, Mamdani reconoció a la senadora estatal de Nueva York Kristen González y a la famosa propietaria del club caribeño de Brooklyn, María Antonia “Toñita” Cay, quien le respaldó en las elecciones de la ciudad de Nueva York.

El Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York, la más grande manifestación cultural boricua fuera de Puerto Rico, recorrerá el domingo la Quinta Avenida de la ciudad, en su aniversario 69 y debe atraer, como en otros años, a cientos de miles de personas.

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Puerto Rico Zohran Mamdani Nueva YorkindependenciaDesfile Nacional Puertorriqueño de Nueva YorkKnicks de Nueva YorkJosé AlvaradoNBAMartin Luther King Jr.
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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