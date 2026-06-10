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Zohran Mamdani convocó a la recepción de bienvenida a los participantes del Día del Desfile Puertorriqueño de Nueva York

La multitudinaria manifestación cultural puertorriqueña recorrerá la Quinta Avenida el domingo

10 de junio de 2026 - 6:06 PM

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El alcalde Zohran Mamdani dará este viernes la bienvenida oficial al Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York. (Eduardo Munoz Alvarez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D. C. - El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, convocó para el viernes la recepción de bienvenida, en su residencia oficial, al Día del Desfile Nacional Puertorriqueño que tendrá lugar el domingo.

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La alcaldía prevé que la recepción tendrá lugar entre las 12:30 p.m. y las 2:30 p.m. en la Mansión Gracie.

La recepción fue motivo de controversia después de que un ayudante de Mamdani diera por cancelada el evento tradicional, que suele tener lugar en horas de la noche el jueves antes del Desfile.

“Estamos muy emocionados de organizar esa recepción en la Mansión Gracie. Este es un momento para celebrar las contribuciones de los puertorriqueños y los neoyorquinos a nuestra ciudad, y es un fin de semana que muchos neoyorquinos esperan con ansias, y yo soy uno de ellos”, dijo Mamdani, el 3 de junio, a NBC4, al desmentir un correo electrónico del director de su oficina de Brooklyn, Álvaro López, que daba por cancelada la actividad.

La estrella del reguetón Daddy Yankee; la Miss Universo 1993, Dayanara Torres; y el actor Anthony Ramos estarán entre los artistas homenajeados en el evento, en su 69 aniversario, que recorre anualmente la Quinta Avenida de Nueva York.

La Junta de Directores del Desfile ha indicado que este año reconocerán, a su vez, el legado de la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez, quien se retira en diciembre de la Cámara baja estadounidense.

El Día del Desfile Nacional Puertorriqueño es la más grande manifestación cultural sobre Puerto Rico en Estados Unidos.

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Puerto Rico Zohran Mamdani Nueva YorkDesfile Nacional Puertorriqueño de Nueva YorkCiudad de Nueva YorkDaddy YankeeDayanara TorresAnthony RamosNydia VelázquezCámara de Representantes de Estados Unidos
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