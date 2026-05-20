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Desfile Puertorriqueño de Nueva York homenajeará a Daddy Yankee, Dayanara Torres y Anthony Ramos

También, reconocerá el legado de Nydia Velázquez, quien se retira en diciembre del Congreso estadounidense

20 de mayo de 2026 - 10:56 AM

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Decenas de miles de personas asisten al Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York. (Agencia EFE)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La estrella del reguetón Daddy Yankee; la Miss Universo 1993, Dayanara Torres; y el actor Anthony Ramos estarán entre los artistas homenajeados en el Día del Desfile Puertorriqueño de Nueva York, previsto para el 14 de junio.

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Además, la Junta de Directores del Desfile, en su 69 aniversario, informó que reconocerán el legado de la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez, quien se retira en diciembre de la Cámara baja estadounidense.

El lema del Desfile de este año, dedicado al municipio de Vega Baja, es “Somos Más que 100x35”, informó Lillian Rodríguez López, presidenta de la Junta de Directores del Desfile.

Daddy Yankee será el Gran Mariscal del evento, mientras que la ahora presentadora de televisión y radio Dayanara Torres será la Reina y Ramos, quien saltó a la fama en los musicales “In The Heights” y “Hamilton”, el Rey.

A Velázquez, que representa el distrito 7 de la ciudad de Nueva York con base en Brooklyn, se le reconocerá como pionera en el servicio público y su defensa de las comunidades puertorriqueñas y latinas.

Otro de los muchos homenajeados será el trompetista, compositor y director de orquesta Charlie Sepúlveda.

“Nos sentimos orgullosos de reconocer a un extraordinario grupo de homenajeados cuyos logros reflejan el espíritu del tema de este año”, indicó Rodríguez López.

El orgullo patrio se apoderó de las calles en New York. (AP Photo/Heather Khalifa)La bandera de Puerto Rico es abrazada por miles de puertorriqueños en New York. (AP Photo/Heather Khalifa)Este año, algunos de los homenajedos fueron la cantante Olga Tañón (reina), el actor Luis Guzmán (rey), la actriz Gina Rodríguez (madrina) y el merenguero Elvis Crespo (padrino), entre muchos otros.
1 / 23 | Brilla la monoestrellada: así se vio el Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York . El orgullo patrio se apoderó de las calles en New York. (AP Photo/Heather Khalifa) - Heather Khalifa
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Puerto RicoDesfile Nacional Puertorriqueño de Nueva YorkDiáspora boricuaDaddy YankeeDayanara Torres
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