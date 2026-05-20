Desfile Puertorriqueño de Nueva York homenajeará a Daddy Yankee, Dayanara Torres y Anthony Ramos

Además, la Junta de Directores del Desfile, en su 69 aniversario, informó que reconocerán el legado de la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez, quien se retira en diciembre de la Cámara baja estadounidense.

El lema del Desfile de este año, dedicado al municipio de Vega Baja, es “Somos Más que 100x35”, informó Lillian Rodríguez López, presidenta de la Junta de Directores del Desfile.

Daddy Yankee será el Gran Mariscal del evento, mientras que la ahora presentadora de televisión y radio Dayanara Torres será la Reina y Ramos, quien saltó a la fama en los musicales “In The Heights” y “Hamilton”, el Rey.

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A Velázquez, que representa el distrito 7 de la ciudad de Nueva York con base en Brooklyn, se le reconocerá como pionera en el servicio público y su defensa de las comunidades puertorriqueñas y latinas.

Otro de los muchos homenajeados será el trompetista, compositor y director de orquesta Charlie Sepúlveda.

“Nos sentimos orgullosos de reconocer a un extraordinario grupo de homenajeados cuyos logros reflejan el espíritu del tema de este año”, indicó Rodríguez López.