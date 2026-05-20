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El papa León XIV destaca el trabajo de una entidad en la recuperación de iglesias y escuelas católicas en Puerto Rico

La Sociedad de Extensión Católica dio a conocer el mensaje del Sumo Pontífice

20 de mayo de 2026 - 10:00 PM

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El Papa León XIV, en la foto, llega a la plaza de San Pedro, en el Vaticano. (foto de archivo). (MASSIMO VALICCHIA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D. C. - La Sociedad de Extensión Católica informó que el papa León XIV reconoció el trabajo que han realizado en la recuperación de las instalaciones de la Iglesia Católica en Puerto Rico.

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También destacó el trabajo que la entidad ha hecho en Cuba, según publicó la organización en su página de internet.

En particular, quisiera elogiar su trabajo en Cuba y en Puerto Rico. El apoyo que brindan a estas comunidades es una hermosa expresión de la universalidad de la Iglesia y un recordatorio vivo de que ‘el amor al prójimo es prueba tangible de la autenticidad de nuestro amor a Dios’”, indicó el papa León XIV.

La Sociedad de Extensión Católica sostuvo que sus representantes llegaron a Puerto Rico una semana después del huracán María, que en septiembre de 2017 causó la muerte de cerca de 3,000 personas y daños que se calcularon en alrededor de $90,000 millones.

Según explicó la entidad, el papa Francisco envió al canciller de su organización, el cardenal Blase Cupich, “para ofrecer solidaridad al pueblo puertorriqueño y explorar un plan para reconstruir los cientos de iglesias y escuelas católicas dañadas”.

“Desde entonces, la Santa Sede ha seguido de cerca y apoyado este esfuerzo”, indicó la Sociedad de Extensión Católica.

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Papa León XIVIglesia CatólicaHuracán MaríaRecuperación económicaPapa Francisco
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