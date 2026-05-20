El papa León XIV destaca el trabajo de una entidad en la recuperación de iglesias y escuelas católicas en Puerto Rico

Washington D. C. - La Sociedad de Extensión Católica informó que el papa León XIV reconoció el trabajo que han realizado en la recuperación de las instalaciones de la Iglesia Católica en Puerto Rico.

También destacó el trabajo que la entidad ha hecho en Cuba, según publicó la organización en su página de internet.

“En particular, quisiera elogiar su trabajo en Cuba y en Puerto Rico. El apoyo que brindan a estas comunidades es una hermosa expresión de la universalidad de la Iglesia y un recordatorio vivo de que ‘el amor al prójimo es prueba tangible de la autenticidad de nuestro amor a Dios’”, indicó el papa León XIV.

La Sociedad de Extensión Católica sostuvo que sus representantes llegaron a Puerto Rico una semana después del huracán María, que en septiembre de 2017 causó la muerte de cerca de 3,000 personas y daños que se calcularon en alrededor de $90,000 millones.

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Según explicó la entidad, el papa Francisco envió al canciller de su organización, el cardenal Blase Cupich, “para ofrecer solidaridad al pueblo puertorriqueño y explorar un plan para reconstruir los cientos de iglesias y escuelas católicas dañadas”.