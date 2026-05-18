Senado aprobó resolución para otorgar póstumamente la Medalla de Honor al “Rambo boricua”

Washington D.C. - El Senado de Puerto Rico aprobó una resolución que respalda los esfuerzos para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgue póstumamente la Medalla de Honor al puertorriqueño Jorge Otero Ramos, a quien por sus ejecutorias durante la guerra de Vietnam se le describe como el “Rambo boricua”.

La resolución solicita al presidente Trump, el Congreso, el Secretario del Departamento de Defensa y y el Secretario del Ejército que examinen y confieran la medalla al soldado boricua, que recibió 38 condecoraciones por sus acciones en el campo de batalla.

La exposición de motivos destaca que Otero Barreto “completó cerca de 200 misiones de combate, enfrentando condiciones de extremo riesgo, con una determinación inquebrantable”, y que pese a ser herido retornaba al campo de batalla “una y otra vez, demostrando un compromiso absoluto con la misión y con la protección de sus compañeros”.

“El Senado de Puerto Rico entiende meritorio expresar su más firme y decidido respaldo a dichos veteranos, ciudadanos y organizaciones, quienes han asumido la encomienda de procurar que se reconozca el heroísmo de Otero Barreto, con los más altos honores”, indica la resolución, según un comunicado de prensa.

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La organizaciones Vietnam Veterans of America (VVA) y American GI Forum se han unido a la campaña que llevan a cabo la familia de Otero Barreto y la Asociación del Cuerpo de Cadetes y Oficiales Retirados de Puerto Rico para que se otorgue la Medalla de Honor al soldado, quien falleció en octubre de 2024 a los 87 años.

Otero Barreto obtuvo, entre sus reconocimientos, tres Estrellas de Plata, cinco Medallas Aéreas, cuatro Medallas de Encomio del Ejército, cinco Corazones Púrpura y cinco Estrellas de Bronce con Distinción por Valor. Además, fue el primer puertorriqueño en asistir y graduarse de la Escuela de Asalto Aéreo del Ejército.

Asimismo, a Otero Barreto se le reconoce, por ejemplo, por haber cubierto solo y organizado la retirada de su pelotón, en momentos en que el grupo fue emboscado durante la Guerra de Vietnam.