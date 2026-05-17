Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vietnam Veterans of America respalda otorgar Medalla del Honor al “Rambo” boricua Jorge Otero Barreto

La propuesta fue apoyada, además, por American GI Forum

17 de mayo de 2026 - 2:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jorge Otero Barreto recibió 38 condecoraciones por sus valerosas acciones en el Ejército de Estados Unidos. (Captura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La organización Vietnam Veterans of America (VVA) –que reúne a más de 90,000 veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos– respaldó este fin de semana que el presidente Donald Trump otorgue la Medalla de Honor al puertorriqueño Jorge Otero Barreto, conocido como el “Rambo” boricua.

RELACIONADAS

“Sus condecoraciones de la Estrella de Plata –otorgadas por el presidente de los Estados Unidos– documentan actos de valor que, según cualquier criterio razonable y objetivo, merecen la Medalla de Honor", indicó Tom Burke, presidente de VVA, en una carta enviada el viernes al presidente del Comité de Asuntos del Veterano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Michael Bost (Illinois).

La familia del fallecido militar –el soldado más condecorado de la guerra de Vietnam– y la Asociación del Cuerpo de Cadetes y Oficiales Retirados de Puerto Rico promueven que el presidente Trump otorgue la Medalla del Honor –el más alto reconocimiento del Ejército estadounidense– a Otero Barreto, natural de Vega Baja y quien falleció, en octubre de 2024, a los 87 años de edad.

Burke aludió a las acciones de Otero Barreto durante la guerra en Vietnam, entre ellas, su participación clave en la operación “Jeb Stuart” del 17 de febrero de 1968.

Cuando se le otorgó la Estrella de Plata, el reconocimiento oficial, según Burke, afirmó que, “cuando su pelotón fue emboscado por posiciones enemigas ocultas y quedó bajo un fuego devastador, el entonces sargento Otero Barreto –ya herido– tomó el control de una ametralladora M-60 (el artillero había resultado herido y el ayudante había muerto) y él solo cubrió la retirada completa de su pelotón hasta agotar toda la munición“.

“Luego, organizó la retirada ordenada de los supervivientes”, indica.

La iniciativa obtuvo también el respaldo de la organización American GI Forum. “No hay duda de que su récord demuestra por sí mismo que su servicio y hazañas son merecedoras de la más alta medalla de la nación”, indicó el comandante nacional de American GI Forum, David Rodríguez, en una carta enviada, el 15 de abril, al secretario de Defensa, Peter Hegseth.

La Asociación del Cuerpo de Cadetes y Oficiales Retirados de Puerto Rico ha invitado a organizaciones de veteranos y otros grupos e instituciones a enviar cartas de respaldo a la gestión en favor de Otero Barreto a la dirección electrónica tca.prm@gmail.com.

Otero Barreto obtuvo, entre sus reconocimientos, tres Estrellas de Plata, cinco Medallas Aéreas, cuatro Medallas de Encomio del Ejército, cinco Corazones Púrpura y cinco Estrellas de Bronce con Distinción por Valor. Además, fue el primer puertorriqueño en asistir y graduarse de la Escuela de Asalto Aéreo del Ejército.

Desde 2017, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) exhortó al Pentágono a considerar a Otero Barreto para la Medalla del Honor.

“Jorge Otero Barreto está excepcionalmente cualificado dada su dedicación al servicio, su liderazgo, su patriotismo y su amor por su país”, indicó Roger Rocha, presidente de LULAC, en una resolución de aquel año que destacó los logros del fallecido militar puertorriqueño.

Tags
Puerto RicoFuerzas Armadas de Estados UnidosPentágonoGuerra de Vietnam
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 17 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: