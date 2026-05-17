Vietnam Veterans of America respalda otorgar Medalla del Honor al “Rambo” boricua Jorge Otero Barreto

Washington D.C. - La organización Vietnam Veterans of America (VVA) –que reúne a más de 90,000 veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos– respaldó este fin de semana que el presidente Donald Trump otorgue la Medalla de Honor al puertorriqueño Jorge Otero Barreto, conocido como el “Rambo” boricua.

“Sus condecoraciones de la Estrella de Plata –otorgadas por el presidente de los Estados Unidos– documentan actos de valor que, según cualquier criterio razonable y objetivo, merecen la Medalla de Honor", indicó Tom Burke, presidente de VVA, en una carta enviada el viernes al presidente del Comité de Asuntos del Veterano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Michael Bost (Illinois).

La familia del fallecido militar –el soldado más condecorado de la guerra de Vietnam– y la Asociación del Cuerpo de Cadetes y Oficiales Retirados de Puerto Rico promueven que el presidente Trump otorgue la Medalla del Honor –el más alto reconocimiento del Ejército estadounidense– a Otero Barreto, natural de Vega Baja y quien falleció, en octubre de 2024, a los 87 años de edad.

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Burke aludió a las acciones de Otero Barreto durante la guerra en Vietnam, entre ellas, su participación clave en la operación “Jeb Stuart” del 17 de febrero de 1968.

Cuando se le otorgó la Estrella de Plata, el reconocimiento oficial, según Burke, afirmó que, “cuando su pelotón fue emboscado por posiciones enemigas ocultas y quedó bajo un fuego devastador, el entonces sargento Otero Barreto –ya herido– tomó el control de una ametralladora M-60 (el artillero había resultado herido y el ayudante había muerto) y él solo cubrió la retirada completa de su pelotón hasta agotar toda la munición“.

“Luego, organizó la retirada ordenada de los supervivientes”, indica.

La iniciativa obtuvo también el respaldo de la organización American GI Forum. “No hay duda de que su récord demuestra por sí mismo que su servicio y hazañas son merecedoras de la más alta medalla de la nación”, indicó el comandante nacional de American GI Forum, David Rodríguez, en una carta enviada, el 15 de abril, al secretario de Defensa, Peter Hegseth.

La Asociación del Cuerpo de Cadetes y Oficiales Retirados de Puerto Rico ha invitado a organizaciones de veteranos y otros grupos e instituciones a enviar cartas de respaldo a la gestión en favor de Otero Barreto a la dirección electrónica tca.prm@gmail.com.

Otero Barreto obtuvo, entre sus reconocimientos, tres Estrellas de Plata, cinco Medallas Aéreas, cuatro Medallas de Encomio del Ejército, cinco Corazones Púrpura y cinco Estrellas de Bronce con Distinción por Valor. Además, fue el primer puertorriqueño en asistir y graduarse de la Escuela de Asalto Aéreo del Ejército.

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Desde 2017, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) exhortó al Pentágono a considerar a Otero Barreto para la Medalla del Honor.