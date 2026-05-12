Honran a veterano boricua de la guerra de Vietnam en Washington D.C.

Washington D.C. - El nombre del puertorriqueño José Fernández Paoli será incluido, en junio, en la placa del programa “En Recordación” del Monumento a los Veteranos de Vietnam, en el parque central –“National Mall”– de la capital estadounidense.

Fernández Paoli, quien era abogado de profesión, fue capitán de Inteligencia y Seguridad del Ejército estadounidense.

Durante la guerra de Vietnam, Fernández Paoli –graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico– fue el jefe de la Sección de Interrogatorios del destacamento 541 de Inteligencia Militar. Estuvo asignado a Xuan Loc, entre septiembre de 1966 y febrero de 1967.

Fernández Paoli será uno de 768 veteranos que fallecieron recientemente que serán integrados a la placa “En Recordación”, adyacente al Monumento, el próximo 20 de junio.

La placa recuerda a veteranos de la guerra de Vietnam fallecidos tras regresar a casa.

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Fernández Paoli, quien murió el 16 de junio de 2024, recibió la Medalla Estrella de Bronce por “servicio meritorio en operaciones militares contra una fuerza hostil”.

“Para muchos veteranos de Vietnam, regresar a casa fue solo el comienzo de una nueva lucha. Muchos nunca se recuperaron por completo, física ni emocionalmente, de sus experiencias. Al fallecer, es nuestro deber y solemne promesa darles la bienvenida al lugar que nuestra nación ha reservado para recordar a nuestros veteranos de Vietnam”, dijo Jim Knotts, presidente y director ejecutivo del Fondo del Monumento a los Veteranos de Vietnam (VVMF, en inglés).