Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Honran a veterano boricua de la guerra de Vietnam en Washington D.C.

José Fernández Paoli será incluido en la placa “En Recordación” del monumento a los veteranos del conflicto bélico

12 de mayo de 2026 - 1:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fernández Paoli murió el 16 de junio de 2024. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El nombre del puertorriqueño José Fernández Paoli será incluido, en junio, en la placa del programa “En Recordación” del Monumento a los Veteranos de Vietnam, en el parque central –“National Mall”– de la capital estadounidense.

Fernández Paoli, quien era abogado de profesión, fue capitán de Inteligencia y Seguridad del Ejército estadounidense.

Durante la guerra de Vietnam, Fernández Paoli –graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico– fue el jefe de la Sección de Interrogatorios del destacamento 541 de Inteligencia Militar. Estuvo asignado a Xuan Loc, entre septiembre de 1966 y febrero de 1967.

Fernández Paoli será uno de 768 veteranos que fallecieron recientemente que serán integrados a la placa “En Recordación”, adyacente al Monumento, el próximo 20 de junio.

La placa recuerda a veteranos de la guerra de Vietnam fallecidos tras regresar a casa.

Fernández Paoli, quien murió el 16 de junio de 2024, recibió la Medalla Estrella de Bronce por “servicio meritorio en operaciones militares contra una fuerza hostil”.

“Para muchos veteranos de Vietnam, regresar a casa fue solo el comienzo de una nueva lucha. Muchos nunca se recuperaron por completo, física ni emocionalmente, de sus experiencias. Al fallecer, es nuestro deber y solemne promesa darles la bienvenida al lugar que nuestra nación ha reservado para recordar a nuestros veteranos de Vietnam”, dijo Jim Knotts, presidente y director ejecutivo del Fondo del Monumento a los Veteranos de Vietnam (VVMF, en inglés).

La placa que honra a veteranos de la guerra de Vietnam que regresaron a casa fue inaugurada en 2004, como parte del Monumento a los Veteranos de Vietnam. VVMF mantiene una página conmemorativa personal, en internet, para cada uno de los más de 8,300 homenajeados de la sección “En Recordación”.

Tags
Guerra de VietnamFuerzas Armadas de Estados UnidosPentágonoEjército de Estados Unidos Washington D. C.
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: