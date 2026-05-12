Inspector General llevó investigadores criminales a Puerto Rico para examinar pagos del PAN a personas muertas

Washington D.C. - Un equipo de la Oficina del Inspector General (OIG), del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) –encabezado por su director, John Walk–, estuvo en Puerto Rico la semana pasada, como parte de la investigación que lleva a cabo en torno al pago de $150.6 millones en fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a personas muertas.

Walk indicó que el grupo de “investigadores criminales y auditores” se entrevistó con la contralora, Carmen Vega Fournier, y la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

“Las productivas reuniones con funcionarios clave en Puerto Rico demuestran la importancia de la cooperación y la colaboración entre la Oficina del Inspector General del USDA, los socios de supervisión y las fuerzas del orden, y las agencias estatales que administran los fondos del USDA a nivel local”, señaló el inspector general Walk por escrito.

En abril, Walk dio a conocer que puso bajo examen los hallazgos de un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico que reveló pagos por $150.6 millones del PAN a personas fallecidas y anunció, entonces, que tomaría “las medidas apropiadas en virtud de su autoridad de auditoría e investigación”.

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La OIG recordó que el informe de la Contraloría, que reúne los años de 2017 a 2024, reveló pagos a 38,618 participantes del PAN que habían muerto.

Walk reafirmó que agradeció a la contralora Vega Fournier que descubriera este asunto. Tanto Vega Fournier como Roig Fuertes cooperan con la investigación de la OIG.

El Departamento de la Familia, además, dará acceso a la OIG a sus datos sobre el PAN, que otorga cerca de $3,000 millones anuales a alrededor de 1.2 millones de personas.

“Agradezco el trabajo de la contralora que condujo a este importante hallazgo para que las autoridades competentes puedan garantizar que la asistencia alimentaria federal llegue a los beneficiarios elegibles y no sea malgastada por quienes se aprovechan de los fallecidos”, indicó Walk.

La OIG dijo que, en este momento, revisa si 10 estados también han hecho pagos a personas fallecidas, aunque cuatro de esos gobiernos han rehusado dar acceso a la información.

Después de la publicación del informe de la Contraloría, el Departamento de la Familia informó que ha recuperado alrededor de $90.3 millones de los fondos del PAN otorgados irregularmente entre 2017 y 2024.