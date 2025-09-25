¿Quién es Carmen Vega Fournier, nominada a contralora de Puerto Rico?
25 de septiembre de 2025 - 4:16 PM
La licenciada Carmen A. Vega-Fournier fue nominada este jueves por la gobernadora Jenniffer González como nueva contralora de Puerto Rico, cargo que deberá ser aprobado tanto por el Senado como la Cámara de Representantes.
Estos son algunos aspectos destacados de su carrera, según un comunicado de La Fortaleza:
Posee un juris doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un bachillerato en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
En febrero de 2025 fue designada presidenta del Banco de Desarrollo Económico, donde en menos de seis meses cerró $18 millones en préstamos comerciales, duplicando la cartera de la institución de $14 millones a $32 millones, resaltó La Fortaleza.
Es abogada, contadora pública autorizada y examinadora certificada de fraude, con experiencia en auditorías complejas, cumplimiento regulatorio y análisis forense.
Fue socia del bufete Vega-Fournier, Rivera-Rosas & Associates, PSC, asesorando a instituciones financieras y aseguradoras como Banco Popular, FirstBank, Universal Insurance y Triple-S. También fue analista sénior en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y asociada sénior de auditoría en la firma multinacional de contabilidad KPMG LLP, liderando auditorías para bancos como Citibank, Scotiabank y BBVA.
En 2017 dirigió el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), donde promovió reformas contra la evasión fiscal. Además, fue miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, donde presidió el Comité de Auditoría, y profesora en la Universidad del Sagrado Corazón, impartiendo cursos de Contabilidad y Derecho Comercial.
Ha testificado como experta financiera en litigios complejos, incluyendo el caso Blanco v. Portela, que sentó precedente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
