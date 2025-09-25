Opinión
25 de septiembre de 2025
86°nubes rotas
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González nomina a Carmen Vega Fournier como Contralora de Puerto Rico

Es la presidenta del Banco de Desarrollo Económico

25 de septiembre de 2025 - 1:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carmen Vega Fournier. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González nominó este jueves a la presidenta del Banco de Desarrollo Económico, Carmen Vega Fournier, como Contralora de Puerto Rico.

RELACIONADAS

De ser confirmada por el Senado y la Cámara de Representantes, Vega Fournier sustituiría en el cargo a Yesmín Valdivieso, cuyo término culminó en el 2020.

“Un privilegio para mí y para el pueblo de Puerto Rico que haya asumido esta encomienda en un puesto que lleva (sin sustituto) 10 años”, dijo la mandataria, acompañada de los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez.

Valdivieso fue nombrada contralora en el 2010 por el entonces gobernador Luis Fortuño.

Luego de que la contralora se expresara en contra de que el Puerto Rico Innovation and Technology Service(PRITS) regrese a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la gobernadora informó que estaba buscándole sustituto.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia.
