Jenniffer González nomina a Carmen Vega Fournier como Contralora de Puerto Rico
Es la presidenta del Banco de Desarrollo Económico
25 de septiembre de 2025 - 1:57 PM
La gobernadora Jenniffer González nominó este jueves a la presidenta del Banco de Desarrollo Económico, Carmen Vega Fournier, como Contralora de Puerto Rico.
De ser confirmada por el Senado y la Cámara de Representantes, Vega Fournier sustituiría en el cargo a Yesmín Valdivieso, cuyo término culminó en el 2020.
“Un privilegio para mí y para el pueblo de Puerto Rico que haya asumido esta encomienda en un puesto que lleva (sin sustituto) 10 años”, dijo la mandataria, acompañada de los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez.
Valdivieso fue nombrada contralora en el 2010 por el entonces gobernador Luis Fortuño.
Luego de que la contralora se expresara en contra de que el Puerto Rico Innovation and Technology Service(PRITS) regrese a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la gobernadora informó que estaba buscándole sustituto.
