Proyecto de carreteras e infraestructura propone al menos $1,220 millones para Puerto Rico en cinco años

Washington D.C. - El Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes federal presentó el proyecto de ley que reautoriza por cinco años los fondos para transportación terrestre, y que asigna directamente $1,220 millones a Puerto Rico.

La legislación, divulgada el domingo por el presidente del Comité, Sam Graves (Misuri), y el líder de la minoría en la comisión, Rick Larsen (Washington), propone otorgar $995 millones en fondos para proyectos de carreteras en Puerto Rico.

La medida permitiría a Puerto Rico recibir $191 millones en fondos para carreteras el próximo año fiscal 2027, un ligero aumento en comparación con los $187.2 millones que la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés) confirmó fueron asignados para este año fiscal federal.

En los cuatro años siguientes, las asignaciones para carreteras, de acuerdo al proyecto de ley bipartidista, aumentarían a $195 millones (2028), $199 millones (2029), $203 millones (2030) y $207 millones (2031).

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En comparación con el proyecto más reciente, la asignación quinquenal para Puerto Rico representa un aumento de $95 millones.

“Creo que el proyecto de ley ‘Construyendo a Estados Unidos 250′ es el proyecto de ley de transporte terrestre más importante desde que el presidente Eisenhower construyó el Sistema de Carreteras Interestatales”, señaló Graves.

Larsen, al aplaudir la legislación, sostuvo que “no se puede tener una economía de grandes ligas con una infraestructura de pequeñas ligas”.

La directora ejecutiva de PRFAA, Gabriella Boffelli, indicó que la legislación incluye $225 millones –durante cinco años– para proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura de los puentes en Puerto Rico.

La legislación incorpora, a su vez, una medida que la gobernadora Jenniffer González, cuando era comisionada residente en Washington, impulsó para que el gobierno de Puerto Rico pueda expedir licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) que sean válidas en Estados Unidos.