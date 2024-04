“No quiero que olviden sus raíces”: diáspora en Orlando celebra el Desfile Puertorriqueño de Florida

“Vinieron (a Orlando) chiquitos. Están americanizados, pero no quiero que olviden sus raíces… quiero que sientan la emoción que sentimos en Puerto Rico cuando se dan (estos eventos) ”, dijo Feliciano, natural de Peñuelas y funcionaria del condado de Orange, acompañada por sus hijos y su madre, Carmen Linares .

“Ya toda la familia estaba acá…. ¿por qué no cruzar el charco con los niños? Es triste ver las condiciones en que está Puerto Rico” , comentó Feliciano.

“Venimos a celebrar la cultura de Puerto Rico” , dijo Wanda, quien fue maestra en la isla y, en Florida, trabajó como asistente de maestra. Ocala es más tranquilo, dijo José, pero no hay la variedad de restaurantes y eventos puertorriqueños que se desarrollan en Orlando.

“Tomamos ventaja de las cosas de Puerto Rico que (en Ocala) no las tenemos tanto”, agregó José.

Tensión política

“Yo estaba molesto porque (el senador Scott) no obedeció las instrucciones ”, dijo Morales a El Nuevo Día , después del evento, pues la invitación era para que estuviera con todo el grupo de funcionarios de Florida , legisladores de Puerto Rico y homenajeados, no para que tratara de acaparar el inicio del Desfile.

Morales sostuvo que el Desfile se hace “para honrar al pueblo puertorriqueño”, no para darle relevancia a ningún político en particular. “Naturalmente, eso me molestó”, sostuvo.