Power4PuertoRico rechaza el proyecto “colonial” del comisionado Pablo José Hernández

Washington D.C. - La organización de la diáspora Power4PuertoRico expresó este viernes su rechazo al proyecto “colonial” del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, en favor de un plebiscito federal que incuya el actual status territorial.

En cambio, Power4PuertoRico exhortó a los miembros del Congreso a revivir una legislación como la que promovieron las congresistas demócratas puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez que impulsaba una Convención de Status y un referéndum federal con alternativas no territoriales ni coloniales.

“Puerto Rico merece la libertad de determinar su propio futuro, con toda la información disponible de antemano y sin las limitaciones coloniales que han mantenido a la nación puertorriqueña y a su pueblo cautivos durante más de cinco siglos”, indicó.

En su declaración, la organización de la diáspora mantuvo que el proyecto de ley 9246, que propone un plebiscito entre el status territorial vigente, la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación, “es un ejercicio de negación de la verdadera naturaleza colonial del dominio estadounidense sobre Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

“Esta legislación insiste en colonizar permanentemente al orgulloso pueblo puertorriqueño. El pueblo quiere descolonizar Puerto Rico y esta propuesta legislativa hace precisamente lo contrario. El pueblo puertorriqueño merece honestidad y transparencia, no falsas opciones ni promesas vacías”, agregó.

Power4PuertoRico exhortó “a todos los miembros del Congreso, de ambos partidos, a rechazar ”esta farsa antidemocrática y a adoptar un verdadero proceso de descolonización” como el antiguo proyecto 2070 de Velázquez y Ocasio Cortez de 2021.

La antigua legislación 2070, según Power4PuertoRico, “empoderaría tanto al pueblo puertorriqueño como al estadounidense, brindándoles toda la información necesaria sobre las opciones realistas para las futuras relaciones entre nuestros países, sus consecuencias y cómo algún día podremos ser libres para decidir nuestro propio destino”.

Las congresistas demócratas Velázquezy Ocasio Cortez, electas por distritos de Nueva York, y Delia Ramírez (Illinois), han rechazado la legislación de Hernández,

“El proyecto de ley del comisionado residente niega el carácter colonial del ‘Estado Libre Asociado’, borra realidades históricas, socava el consenso democrático e ignora decisiones de la Corte Suprema como Estados Unidos versus Vaello Madero, que reafirmó que Puerto Rico sigue sujeto a las facultades plenarias del Congreso”, indicaron las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez, en una declaración conjunta.

El comisionado Hernández ha indicado que presentó su medida en la Cámara baja –que tiene cinco coauspiciadores demócratas-, debido a que prevé que la gobernadoraJenniffer González, republicana y trumpista, divulgue la semana semana próxima, cuando tendría previsto comparecer ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado para la audiencia bienal sobre la situación de los territorios, un proyecto de ley federal a favor de la estadidad.

Aunque en un Congreso republicano, cuyos líderes se oponen a la estadidad, el debate sobre el futuro político de Puerto Rico no está en agenda, Hernández consideró importante “fijar una posición y trazar una ruta cuando se discuta este asunto más adelante”.