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Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez: “El proyecto del comisionado niega el carácter colonial” del status vigente

Las congresistas boricuas rechazaron la legislación plebiscitaria de Pablo José Hernández

11 de junio de 2026 - 11:16 AM

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Las congresistas boricuas Alexandria Ocasio Cortez y Nydia Velázquez afirmaron que cualquier legislación debe buscar la descolonización de Puerto Rico. (Xavier Araújo)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez rechazaron este jueves que el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, se apropiara de gran parte del contenido del antiguo proyecto 8393 de 2022 para buscar ocultar “el carácter colonial” del status territorial de Puerto Rico.

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“El proyecto de ley del comisionado residente niega el carácter colonial del ‘Estado Libre Asociado’, borra realidades históricas, socava el consenso democrático e ignora decisiones de la Corte Suprema como Estados Unidos versus Vaello Madero, que reafirmó que Puerto Rico sigue sujeto a las facultades plenarias del Congreso”, indicaron las congresistas, electas por distritos de Nueva York.

Hernández presentó el miércoles un proyecto de ley de plebiscito que añade el status territorial vigente, conocido comúnmente como Estado Libre Asociado (ELA), a las alternativas del proyecto 8393 aprobado por el pleno de la Cámara de Representantes en diciembre de 2022 y que tuvo el respaldo unánime del caucus demócrata.

Esa legislación, negociada entre otros por Velázquez y Ocasio Cortez, representó la primera ocasión en que, al favorecer un plebiscito de alternativas de status, la Cámara de Representantes de Estados Unidos excluía la condición territorial vigente.

“Nos mantenemos unidas en oposición a esta legislación y continuaremos luchando por un proceso de descolonización serio para los puertorriqueños”, indicaron las congresistas boricuas, que originalmente coincidieron en promover legislación a favor de una Convención de Status que diera paso luego a un referéndum entre alternativas no territorial ni coloniales.

Velázquez y Ocasio Cortez afirmaron que Hernández “se apropió de nuestra legislación y presentó un proyecto de ley que incluye la opción de mantener el status actual de la isla como colonia”.

“En los últimos tres congresos, cada vez más miembros han reconocido que la actual condición colonial de Puerto Rico es una mancha moral en la historia de nuestra nación que debe ser abordada. Nuestro país no puede pretender ser un bastión de la democracia mientras sigamos manteniendo colonias en el Caribe y el Pacífico”, indicaron.

Las congresistas boricuas señalaron que, durante “los últimos tres Congresos, hemos liderado importantes esfuerzos legislativos para forjar un camino hacia la verdadera autodeterminación de los puertorriqueños, enfatizando que las opciones no territoriales y no coloniales son las únicas viables para una auténtica descolonización”.

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Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

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Puerto RicoAlexandria Ocasio CortezNydia VelázquezStatus de Puerto RicoCongreso de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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