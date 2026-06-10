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Pablo José Hernández presentó legislación para regular un plebiscito federal que incluya el status territorial vigente
La medida del comisionado residente en Washington y presidente del PPD recoge gran parte del proyecto aprobado en 2022 en la Cámara de Representantes federal
10 de junio de 2026 - 7:23 AM
Actualizado el 10 de junio de 2026 - 8:40 AM