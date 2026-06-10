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prima:Pablo José Hernández presentó legislación para regular un plebiscito federal que incluya el status territorial vigente

La medida del comisionado residente en Washington y presidente del PPD recoge gran parte del proyecto aprobado en 2022 en la Cámara de Representantes federal

10 de junio de 2026 - 7:23 AM

Updated At

Actualizado el 10 de junio de 2026 - 8:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pablo José Hernández, comisionado residente en Washington y presidente del PPD, presentaría la primera legislación de estatus de este Congreso. (Xavier Araújo)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, presentó en la Cámara de Representantes legislación para regular un plebiscito federal de estatus -que se celebraría el 14 de marzo de 2027- entre el status territorial vigente, la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación.

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José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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