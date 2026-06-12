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Abogado Manuel Rivera llevó a otro congresista republicano su borrador de legislación pro independencia

El también candidato del GOP a fiscal general de Washington D.C. se reunió con el congresista John McGuire

12 de junio de 2026 - 1:35 PM

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Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El abogado puertorriqueño Manuel Rivera – quien aspira a ser el próximo fiscal general de la capital estadounidense-, presentó al congresista republicano John McGuire (Virginia) su plan para otorgar la independencia de Puerto Rico.

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La propuesta de Rivera, republicano y quien originalmente propuso el documento al también republicano Tom McClintock (California), persigue que el Congreso apruebe otorgar la independencia a Puerto Rico, con un proceso de transición de solo de 30 a 60 días.

“Le expliqué que, a mi juicio, la única solución definitiva al problema del estatus colonial de Puerto Rico es la independencia”, dijo Rivera sobre su reunión del pasado martes con el congresista McGuire, electo por el distrito 5 del sur del estado de Virginia, que incluye zonas ciudades como Charlottesville y Lynchburg,

El borrador de legislación de Rivera impulsa que se reconozca la doble ciudadanía –con el derecho que existe ahora de todo estadounidense residente en un país extranjero de solicitar la ciudadanía de Estados Unidos para sus hijos–, y establece que “el futuro de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico debe ser gobernado exclusivamente por tratados y el derecho internacional”.

El documento agrega que “Estados Unidos reconocerá a Puerto Rico como nación independiente y apoyará su admisión a organizaciones internacionales cuando así se le solicite”.

Rivera argumentó ante el congresista – cuya oficina no ha respondido a un mensaje de este medio-, que la propuesta que persigue convertir a Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos, a la que se opone el liderato republicano del Congreso y el presidente Donald Trump, no desaparecerá con solo ignorarla.

“Le señalé que si la estadidad no logra obtener el respaldo necesario en el Congreso, algunos sectores favorecen la continuación del actual status territorial con modificaciones parciales que permitan mantener abierto el debate y preservar la posibilidad de impulsar la estadidad en el futuro”, comentó Rivera, quien reside en Washington D.C. y tiene su oficina de abogado en Virginia, en la frontera con la capital estadounidense.

El abogado puertorriqueño presentó su propuesta en diciembre de 2025 a McClintock, quien ha dicho que considera solicitar un estudio sobre los beneficios de la independencia para Puerto Rico.

McClintock no ha descartado presentar legislación en favor de un plebiscito federal sobre el futuro político de Puerto Rico, pero, contrario a lo que solicitó Rivera, su intención sería incluir “todas las opciones” de estatus.

“Ahora más que nunca, el proyecto de ley pro independencia presentado al congresista McClintock cobra una importancia estratégica y una relevancia renovada”, dijo Rivera.

El debate sobre el estatus político de Puerto Rico, en medio de la fuerte oposición republicana a la estadidad, está fuera de la agenda de las mayorías republicanas del Senado y la Cámara de Representantes.

Rivera – quien en una ciudad abrumadoramente demócrata no tiene oposición en las primarias republicanas del martes próximo, de cara a su candidatura a fiscal general-, acordó con McGuire cooperar con sus esfuerzos en favor del proyecto de ley 5103 que busca codificar una de los decretos de Trump para crear una comisión para la “seguridad y belleza” de Washington D.C., que presente recomendaciones sobre mejorar la ciudad.

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Puerto RicoCongreso de Estados UnidosStatus de Puerto Ricoindependencia
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