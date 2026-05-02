Pablo José Hernández y demócratas del Congreso denuncian propuesta para cobrar acceso a El Yunque

Hernández y sus colegas afirmaron que la propuesta “plantea importantes interrogantes sobre el acceso, la asequibilidad y si el Servicio Forestal ha evaluado el impacto que tendrá en la población de Puerto Rico y su capacidad para disfrutar del bosque”.

En una carta al jefe del Servicio Forestal, Tom Schultz, los legisladores federales solicitaron que, para el 14 de mayo, precise si las tarifas –que incluirán un pase individual anual de $20 y familiar de $30– serán revisadas si el período de comentarios públicos genera oposición sustancial, si se ha hecho un estudio que refleje el impacto en los visitantes y tome en cuenta “las condiciones socioeconómicas de Puerto Rico”.

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También, pidieron respuestas en torno a si se examinaron otras potenciales vías de financiamiento y si ha habido alguna propuesta por la cual el gobierno de Puerto Rico pueda apoyar al Servicio Forestal con los costos de mantenimiento del bosque.

“El Yunque no es simplemente un sitio recreativo; es un recurso ecológico, cultural y público fundamental para la identidad de Puerto Rico. Como la única selva tropical del Sistema Nacional de Bosques, posee un extraordinario valor ecológico y una profunda importancia ambiental e histórica”, indicaron los legisladores federales.

Afirmaron que debido a que, por generaciones, “los puertorriqueños han experimentado el bosque como un espacio público compartido, vinculado a la herencia, la comunidad, la recreación y el acceso a la naturaleza”, cualquier imposición de tarifas merece “un análisis minucioso, especialmente en lo que respecta a cómo pueden afectar la interacción de las comunidades locales con este recurso nacional y los beneficios que se obtienen de él”.

Pablo José Hernández, comisionado residente en Washington. (Suministrada)

La carta encabezada por Hernández, quien hace caucus con los demócratas de la Cámara de Representantes, la suscriben, entre otros, el senador Rubén Gallego (Arizona) y los congresistas boricuas Nydia Velázquez (Nueva York), Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), Ritchie Torres (Nueva York) y Nellie Pou (Nueva Jersey).

Otros suscribientes, entre otros, son los congresistas Adriano Espaillat (Nueva York), Adelita Grijalva (Arizona), Delia Ramírez (Illinois), Robert Menéndez, hijo (Nueva Jersey) y Pete Aguilar (California). Aguilar es el presidente del Caucus Demócrata, y número tres de la minoría cameral.

“Estas preocupaciones también se basan en conversaciones con funcionarios locales, incluido el alcalde de Río Grande (Ángel ‘Bori’ González), quien ha expresado inquietudes sobre el acceso, la asequibilidad y los impactos en las comunidades aledañas”, indicaron.

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Para los legisladores federales, “los desafíos citados en apoyo de la estructura de tarifas propuesta incluyen restricciones en el uso de los fondos asignados y necesidades de mantenimiento diferidas desde hace mucho tiempo”.

Pero, piensan que esas consideraciones, aunque pueden ayudar a explicar las presiones financieras a que enfrenta la administración del bosque, “por sí solas, no justifican la tarifa de entrada ni explican por qué otras alternativas se consideraron insuficientes”.