Kamala Harris: “Hablemos de la estadidad para Puerto Rico y D.C.”

Washington D.C. - La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris –pasada candidata presidencial demócrata– afirmó que su partido debe promover la discusión sobre las propuestas de estadidad para Puerto Rico y Washington D.C., como una de las alternativas para hacer frente a la manipulación de distritos electorales que, este año de elecciones legislativas, ha favorecido a los republicanos.

Como otros líderes demócratas, Harris –primera mujer en ser electa vicepresidenta y quien no ha descartado presentarse a las primarias presidenciales demócratas de 2028– percibe que, si Puerto Rico y Washington D.C. son admitidos como estado, pueden aumentar las delegaciones demócratas en el Congreso.

Harris sostuvo que debe considerarse también expandir el número de miembros del Tribunal Supremo estadounidense y crear distritos, por ley, que permitan elegir más de un representante, con el propósito de expandir la representación de las minorías.

“En esa lluvia de ideas sin malas ideas, hablamos sobre lo que necesitamos hacer y lo que debemos considerar en relación con el Colegio Electoral. Hablamos sobre la reforma de la Corte Suprema, que incluye su ampliación. Invitamos a un diálogo sobre distritos plurinominales… Hablemos de la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C.”, indicó Harris, en un conversatorio con la organización Win With Black Women, según publicó The Grio.

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El diálogo con el grupo de base demócrata tuvo lugar el miércoles en la noche, tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Luisiana versus Callais, que complica las posibilidades de demostrar discriminación racial en la redistribución de los distritos electorales que determina un gobierno estatal.

Como candidata a la presidencia, Harris se limitó a respaldar, en términos generales, la libre determinación de Puerto Rico.

El programa de gobierno demócrata de 2024 –aprobado cuando Joe Biden era aún el candidato presidencial, en busca de la reelección– incluyó un respaldo al modelo de legislación aprobado, en 2022, en la Cámara baja, que propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación.

Ante la decisión del Tribunal Supremo estadounidense que puede diluir la representación afroamericana en el sur de Estados Unidos, Harris sostuvo que los líderes y organizadores tienen en el movimiento pro derechos civiles la tarea que hay por delante.

“Hay que ser implacables… utilizar las herramientas a nuestra disposición”, dentro del marco de la ley, dijo Harris, antes de hacer referencia a las propuestas de estadidad para Puerto Rico y Washington D.C., que se enfrentan a un fuerte rechazo de parte del liderato republicano, encabezado por el presidente Donald Trump.

El presidente Trump no ha cesado, en los últimos meses, de atacar la posibilidad de que líderes demócratas quieran eliminar la regla del filibusterismo del Senado, si obtuvieran mayoría en noviembre, para admitir a Puerto Rico y Washington D.C. como estados y tratar de ganar cuatro escaños más en la Cámara alta estadounidense.

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Por ello, Trump ha insistido con sus legisladores federales que es hora de eliminar el filibusterismo, que suele exigir 60 votos para llevar una medida a votación final, para aprobar la ley que exigiría prueba de ciudadanía estadounidense para poder votar, pues considera que esa medida haría que los republicanos no pierdan elecciones.

El Senado estadounidense no celebra una audiencia pública centrada en el status político de Puerto Rico desde 2013.