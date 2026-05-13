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Departamento del Interior no tiene listo un informe sobre barcaza encallada en El Morro

El comisionado Pablo José Hernández interrogó al secretario Doug Burgum sobre el tema

13 de mayo de 2026 - 7:26 PM

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La barcaza estuvo encallada por 16 días. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - Tres meses después, el Departamento del Interior de Estados Unidos no ha completado un potencial informe sobre los daños estructurales y ambientales que pueda haber causado al fortín El Morro una barcaza con combustible que encalló en la entrada del puerto de San Juan.

El secretario del Interior, Doug Burgum, fue interrogado este miércoles sobre el asunto por el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, durante una audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

Burgum dijo a Hernández que dará a conocer el informe al Congreso tan pronto “esté listo”.

La barcaza de 265 pies encalló en la entrada del puerto de San Juan el 9 de febrero y permaneció sobre las rocas 16 días adicionales, explicó el comisionado Hernández al funcionario federal, que presume que el informe está en camino.

La Guardia Costera atiende la situación de emergencia frente el rompeolas de El Morro, en San Juan, donde se encalló una barcaza de combustible.La Guardia Costera atiende la situación de emergencia frente el rompeolas de El Morro, en San Juan, donde se encalló una barcaza de combustible.La Guardia Costera atiende la situación de emergencia frente el rompeolas de El Morro, en San Juan, donde se encalló una barcaza de combustible.
1 / 17 | FOTOS: Emergencia frente a El Morro tras encallar barcaza de combustible. La Guardia Costera atiende la situación de emergencia frente el rompeolas de El Morro, en San Juan, donde se encalló una barcaza de combustible. - Xavier Araújo
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Puerto RicoDepartamento del Interior de Estados UnidosEl MorroPablo José Hernández Rivera
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