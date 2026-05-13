Departamento del Interior no tiene listo un informe sobre barcaza encallada en El Morro

Washington D.C. - Tres meses después, el Departamento del Interior de Estados Unidos no ha completado un potencial informe sobre los daños estructurales y ambientales que pueda haber causado al fortín El Morro una barcaza con combustible que encalló en la entrada del puerto de San Juan.

El secretario del Interior, Doug Burgum, fue interrogado este miércoles sobre el asunto por el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, durante una audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

Burgum dijo a Hernández que dará a conocer el informe al Congreso tan pronto “esté listo”.

La barcaza de 265 pies encalló en la entrada del puerto de San Juan el 9 de febrero y permaneció sobre las rocas 16 días adicionales, explicó el comisionado Hernández al funcionario federal, que presume que el informe está en camino.